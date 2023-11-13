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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد نهائي كأس مصر (نسخة 2023) بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

مازال البحث عن موعد نهائي كأس مصر (نسخة 2023)، يتصدر كافة محركات جوجل على مدار الأيام بل والساعات الماضية، لاسيما بعد معرفة طرفي المباراة النهائية، والتي تشهد تواجد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

موعد نهائي كأس مصر (نسخة 2023)

من المقرر أن تقام المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، يوم 13 مارس 2024، وتجمع بين الكبيرين الأهلي والزمالك، على (ستاد القاهرة الدولي أو برج العرب بالإسكندرية).

 

فرصة لمحو الموسم الصفري .. والأهلي يسعى للثنائية

المباراة ستكون بمثابة فرصة كبيرة لنادي الزمالك، لمحو كلمة الموسم الصفري والكارثي من سجلاته، نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، بعدما خرج الفريق من جميع البطولات التي شارك به، البداية كانت فقدان لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي، ثم الخروج المعتاد والسيناريو المكرر من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فضلا عن توديع كأس رابطة الأندية مبكرا.

أما الأهلي، يسعى إلى الجمع بين الثنائية المحلية مجددا، “بطولتي الدوري وكأس مصر ” (2022/2023)، واستمرار المدرب السويسري مارسيل كولر، في حصد البطولات والألقاب مع المارد الأحمر بلا توقف.

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-11-2023 والقنوات الناقلة

مشوار الأهلي والزمالك بكأس مصر (موسم 2022/2023)

استهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه كأس مصر، بالفوز على منتخب السويس بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ32، ثم الداخلية 2/0، في دور الـ16، والمصري البورسعيدي 2/1، في دور الثمانية، وأخيرا إنبي في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

أما الزمالك، فنجح في تفادي مفاجأة فريق بروكسي المغمور بريمونتادا مثيرة بنتيجة 3/2 في دور الـ32، وفاركو 3/1 في دور الـ16، والمقاولون العرب 6/1 في دور الثمانية، وأمس على حساب بيراميدز عن طريق ضربات الجزاء 4/3، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3/3.

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مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13-11-2023 والقنوات الناقلة

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