عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-11-2023 والقنوات الناقلة

ويحرص عشاق كرة والمحبين معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-11-2023 والقنوات الناقلة لمتابعة جميع المباريات حصريا.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-11-2023 والقنوات الناقلة

وتقدم “الدستور” في هذا التقرير جدول مباريات اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 بكل البطولات حول العالم، وكذلك ما هي القنوات الناقلة.

مواقيت مباريات اليوم

تدخل كرة القدم في مرحلة هدوء كبيرة اليوم الإثنين، وذلك مع نهاية مباريات الفرق بمختلف الدوريات، وعلى رأسها الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ومن المقرر أن سوف تنطلق فترة التوقف الدولي للمنتخبات والمقررة في شهر نوفمبر الحالي بداية من الإثنين، حيث ستخوض المنتخبات وذلك في كل أنحاء العالم عدة منافسات مرتقبة.

وستكون التصفيات المؤهلة لكأس العالم في 2026 هي الحدث الأكبر الذي سوف يلفت الأنظار في التوقف الدوري الحالي، وستكون بجانب التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

بطولة مهمة واحدة فقط وهي التي ستشهد إقامة مباريات اليوم الإثنين، وهي كأس العالم للناشئين وذلك تحت 17 عامًا والمقامة حاليا في دولة إندونيسيا.

مباريات اليوم الإثنين في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

المغرب × الإكوادور (في تمام الساعة 11:00 مصر، 12:00 السعودية) - beIN Sports HD

إسبانيا × مالي (في تمام الساعة 11:00 مصر، 12:00 السعودية) - beIN Sports HD 5

أوزبكستان × كندا (في تمام الساعة 14:00 مصر، 15:00 السعودية) - beIN Sports HD 5

إندونيسيا × بنما (14:00 مصر، 15:00 السعودية) - beIN Sports HD 5

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى جميع الإحصائيات، أن النجم محمد صلاح أصبح أول لاعب في التاريخ سيسجل في أول ست مباريات لفريق ليفربول على أرضه في الدوري فى مواسم واحد، ورابع لاعب فى تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق هذا الإنجاز.

كما أصبح محمد صلاح ثالث لاعب يسجل أهدافا أو يصنع في 15 مباراة متتالية على أرضهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف كل من: آلان شيرار 18 مباراة، تييرى هنرى 17 مباراة.

ترتيب الدورى الإنجليزى اليوم الإثنين

ويملك ليفربول 27 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالتساوى مع أرسنال، ليأتى في المركز الثانى خلف مانشستر سيتى بفارق نقطة، بينما يملك برينتفورد 13 نقطة ليحتل المركز العاشر.