موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من المسابقة.

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في السابعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "ستامفورد بريدج".

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتُذاع مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ويسعى فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في مواصلة النتائج الجيدة التي يحققها مؤخرًا، مستغلًا عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق تشيلسي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة إلى حدٍ كبير، بعدما تغلّب على بلاكبيرن بهدفين نظيفين، في دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، ثم حقق فوزًا كبيرًا على توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-1، في قمة نارية أقيمت في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يأمل فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي والدفاع عن اللقب هذا الموسم.

ويدخل فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على بورنموث بنتيجة 6-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، كما تغلّب على يونج بويز السويسري بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويضمن التأهل لدور الـ16 من المسابقة الأوروبية.

ترتيب تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق مانشستر سيتي حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.