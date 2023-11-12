الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صدام ناري بين تشيلسي ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي

تشيلسي ومانشستر سيتي
تشيلسي ومانشستر سيتي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة قمة نارية بين ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تشيلسي يصطدم بمانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي

ويسعى فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في مواصلة النتائج الجيدة التي يحققها مؤخرًا، مستغلًا عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق تشيلسي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة إلى حدٍ كبير، بعدما تغلّب على بلاكبيرن بهدفين نظيفين، في دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، ثم حقق فوزًا كبيرًا على توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-1، في قمة نارية أقيمت في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

 

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في المقابل، يأمل فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي والدفاع عن اللقب هذا الموسم.

 مانشستر سيتي يدخل اللقاء وسط معنويات مرتفعة للغاية

ويدخل فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على بورنموث بنتيجة 6-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، كما تغلّب على يونج بويز السويسري بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويضمن التأهل لدور الـ16 من المسابقة الأوروبية.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

وفي الجولة ذاتها، ستنطلق العديد من المباريات في تمام الساعة الرابعة عصرًا، حيث يلتقي فريق أستون فيلا بنظيره فولهام على ملعب "فيلا بارك"، بينما سيخوض فريق برايتون مواجهة قوية أمام منافسه شيفيلد يونايتد على ملعب "فالمر"، كذلك يستضيف فريق وست هام يونايتد نظيره نوتينجهام فورست على إستاد "لندن الأولمبي".

تشيلسى مانشستر سيتى الدورى الانجليزى البريميرليج جوارديولا

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