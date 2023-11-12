الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح أمام برينتفورد فى الدورى الإنجليزى

ليفربول
ليفربول

يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره برينتفورد على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يبحث عن الفوز أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير، بعدما تعادل مع لوتون تاون بهدف لكل منهما، قبل أن يتعرّض الريدز لهزيمة قاسية ومفاجئة أمام تولوز الفرنسي بنتيجة 2- 3، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويأمل محمد صلاح في زيارة شباك فريق برينتفورد، في محاولة للاقتراب من صدارة هدّافي الدوري الإنجليزي، في ظل المنافسة الشرسة مع إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، وسون هيونج مين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بعد خوضه 11 جولة، حقق خلالها 7 انتصارات وثلاثة تعادلات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط. 

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في المقابل، يرغب فريق برينتفورد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ويتواجد فريق برينتفورد في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، خلف برايتون صاحب المركز الثامن بفارق نقطتين فقط.

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويرغب محمد صلاح في تحقيق رقم قياسي جديد في مسيرته الكروية، حيث واجه برينتفورد في 3 مباريات سابقة، سجل خلالها هدفين.

وفي حال سجل محمد صلاح في مباراة اليوم، فإنه سيصبح أول لاعب يُحقق هذا الإنجاز أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي، حيث لم يسبقه أي لاعب في ليفربول أن سجل أكثر من مرة في مرمى الخِصم بالمسابقة.

وكان إيان راش قد سجل في مرمى برينتفورد في مباراة كأس الرابطة عام 1983، وبيتر بيردسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1989.

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