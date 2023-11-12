الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب الزمالك يكشف موعد مشاركة "الونش" فى المباريات

الونش
الونش

أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض مر بظروف صعبة للغاية خلال الفترة الماضية وتحديدًا قبل مباراة بيراميدز الماضية وذلك بسبب كثرة الإصابات التي عانى منها الفريق.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "أقدم الشكر إلى محمود علاء الذي تحامل على نفسه وأصر على المشاركة في مباراة بيراميدز على الرغم من إصابته في المران الأخير".

وأضاف: "اللاعب خضع لـ 4 جلسات علاج طبيعي في المعسكر على الرغم أنه يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية ويخضع حاليًا لبرنامج علاج طبيعي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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طبيب الزمالك: محمد عبد الشافي اشتكى من الإصابة قبل مواجهة بيراميدز بـ 48 ساعة

وأشار طبيب الزمالك إلى أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق اشتكى من الإصابة قبل مباراة بيراميدز بـ 48 ساعة فقط.

وقال: "عبد الشافي أصر على المشاركة في المباراة بسبب النقص العددي في الفريق وكان مصابًا خلال التدريب قبل الأخير لكننا تحدثنا معه وطلب مساعدة الفريق".

وعن عبد الله جمعة، كشف: "اللاعب يخضع لبرنامج غذائي مُكثف فى الفترة الحالية وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية".

طبيب الزمالك: اختبار طبي لـ"عمر جابر".. والونش سيعود بعد شهر

وبخصوص عمر جابر، قال طبيب الزمالك: "اللاعب سيخضع لاختبار طبي غدا من أجل تحديد موقفه من مباراة أبو سليم الليبي، ومصطفى شلبي سيكون جاهزا لخوض اللقاء من الناحية الطبية".

وعن موعد مشاركة محمود الونش بعد تعافيه من الإصابة، كشف: "أنهى المرحلة الثانية ويتبقى له فقط المرحلة الأخيرة ومن الممكن أن تنتهي بعد شهر من الآن ويدخل التدريبات بشكل تدريجي".

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