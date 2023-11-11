الزمالك يستقر على بديل فتوح.. ويراقب نجم الطلائع

يستأنف فريق كرة القدم الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية، اليوم، استعدادًا لمواجهة أبوسليم الليبى، المقررة إقامتها يوم ٢٣ نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويأتى استئناف الزمالك تدريباته بعد حصوله على راحة سلبية، عقب تخطى عقبة بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر، والتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى البطولة، يوم ١٣ مارس ٢٠٢٤.

ويسعى معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفنى، لتجهيز جميع اللاعبين للمشاركة فى المباراة، خاصة المصابين، وعلى رأسهم عمر جابر وسيف الدين الجزيرى ومحمد عبدالغنى، الذين غابوا عن مباراة بيراميدز.

ورفض محمود حمدى «الونش»، مدافع «الفارس الأبيض»، الحصول على راحة من التدريبات التأهيلية، وواصل تدريباته فى مقر النادى بميت عقبة، حتى يكون جاهزًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية عندما يحصل على الضوء الأخضر بذلك من الجهاز الطبى، فى أعقاب شفائه من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

ودخل محمد شحاتة، لاعب وسط طلائع الجيش والمنتخب الأوليمبى، دائرة اهتمامات الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

ويركز الزمالك على «شحاتة» لرغبته فى ضم عدد من اللاعبين صغار السن والمميزين فى مراكزهم، لتكوين فريق قوى يستطيع المنافسة على جميع البطولات فى المواسم المقبلة.

وكان محمد شحاتة قريبًا من الانضمام إلى الزمالك فى بداية الموسم الجارى، لكن حرمان فريق الكرة من القيد ٣ فترات، بقرار من الاتحاد الدولى «فيفا»، حال دون إمام عملية انتقال اللاعب إلى «القلعة البيضاء».

كما تستعد إدارة الزمالك لتقديم عرض رسمى إلى إدارة إنبى للتعاقد مع محمد حمدى، الظهير الأيسر للفريق البترولى، لاعب المنتخب الأوليمبى، الذى سبق أن انضم إلى المنتخب الوطنى الأول لمرة واحدة، باختيار من قِبل البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لـ«الفراعنة».

وتعوّل إدارة الزمالك كثيرًا على ظهير إنبى لتعويض أحمد فتوح، الذى قررت إدارة «القلعة البيضاء» إيقافه وإحالته إلى التحقيق وعرضه للبيع، مع زميليه مصطفى الزنارى ومحمد صبحى، بعد تركهم المعسكر دون استئذان ليلة مباراة «زد» فى الدورى. ولاقى محمد حمدى إشادة كبيرة من الجهاز الفنى للزمالك، كونه يتمتع بمواصفات فنية وبدنية تجعله قادرًا على النجاح حال ارتدائه الفانلة البيضاء.