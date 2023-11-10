عن مواجهة "تشيلسى".. جوارديولا يكشف عن تحسن دى بروين وإصابة ستونز

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ تشيلسي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي، يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال “جوارديولا” في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بخصوص تشيلسي؟ إنهم يتحسنون، ناد جديد، لاعبون جدد. عاجلًا وليس آجلًا، سيكونون من كبار المنافسين، والجودة في جميع الأقسام والمراكز موجودة".

وعما إذا كان الفريق يلعب بشكل أفضل من الموسم الماضي، قال:"الفريق لعب بشكل جيد في الموسم الماضي، وفي الموسم الذي سبقه أيضًا. لن أقلل من شأن الفرق السابقة، لكن العقلية والثبات كانا موجودين".

كما أكد “جوارديولا” غياب المدافع جون ستونز عن المباراة بسبب الإصابة، قائلًا: "قال لي الطبيب إن الأمر ليس سيئًا [كما اعتقدت في البداية]، لكنني لا أعرف [متى سيعود]"، مشيرًأ إلى أنه لا يعرف أيضًا ما إذا كان سيلحق بمباراة الفريق بعد فترة التوقف الدولي أمام ليفربول.

وأكد بيب، أن البلجيكي كيفن دي بروين يشعر بتحسن، لكنه أكد أن النادي لن يستعجل عودته من الإصابة، قائلًا: "يشعر كيفن دي بروين بحالة جيدة، لكنه ليس جاهزًا بعد ولن نجبره على التعافي. إنه لم يركض بعد".

وأوضح: "من الأفضل عدم الضغط على هذا النوع من الإصابات. عندما يشعر بتحسن ويكون الأطباء واثقين، يمكننا اتخاذ الخطوة التالية. لا تريد الذهاب مبكرًا جدًا ومن ثم يتوجب عليك العودة لنقطة ما مرة أخرى. إصابة صعبة، عملية جراحية، خطوة بخطوة".

وعن لاعبي الفريق السابقين، ثنائي تشيلسي كول بالمر ورحيم ستيرلينج، قال: "سعيد حقًا لأجل بالمر أحد أسباب مغادرته مانشستر سيتي هو وقت اللعب وهو يحصل عليه هناك، لذا تهانينا له. إنه يلعب بشكل جيد وكل التوفيق. تهانينا لتشيلسي وله".

واستطرد: "ستيرلينج يلعب بشكل جيد حقًا. لقد عاد إلى أفضل لحظاته مما رأيته مؤخرًا. ما فعله لنا في مانشستر سيتي في السنوات الأولى كان مهمًا حقًا".