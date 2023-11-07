بوتشيتينو يهزم توتنهام.. كتيبة بوستيكوجلو تتجرع مرارة الهزيمة الأولى على يد تشيلسى

تجرع فريق توتنهام هوتسبير مرارة الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024، بخسارته أمام ضيفه تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة.

السويدي ديجان كولوسيفسكي افتتح التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة السادسة بتسديدة من ارتطمت بمدافع تشيلسي وسكنت الشباك.

لاعبو تشيلسي كثفوا محاولاتهم لتعديل النتيجة، وسجل رحيم ستيرلنج هدفًا في الدقيقة 23، لكن تم إلغائه بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل مويسيس كايسيدو هدفًا لـ تشيلسي في الدقيقة 31، لكن تم إلغائه بداعي التسلل، لكن تقنية الفيديو أوضحت ارتكاب كريستيان روميرو خطأ على لاعب “ البلوز”، ليتم احتساب ركلة جزاء، وطرد مدافع توتنهام.

كول بالمر تولى تنفيذ الركلة الجزائية بنجاح، في الدقيقة 35، ليعادل النتيجة لفريق تشيلسي.

وفي الشوط الثاني، زادت معاناة توتنهام بتحصل لاعبه أودوجوي على البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في الدقيقة 55، لتدخله العنيف على رحيم ستيرلينج.

توتنهام ورغم لعبه بـ 9 لاعبين، اعتمد على أسلوب الدفاع المتقدم، أملًا في إيقاع لاعبي تشيلسي في مصيدة التسلل، وهو ما نجحوا فيه حتى استطاع السنغالي نيكولاس جاكسون تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 من متابعة لتمريرة ستيرلينج.

لاعبو توتنهام حاولوا التعديل، وسجل لاعبهم إيريك داير هدفًا في الدقيقة 79 لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

تشيلسي ألقى برصاصة الرحمة على توتنهام بهدفين في الدقيقتين 94، 97، عن طريق جاكسون، موقعًا على الهاتريك الخاص به، ومهديًا بوتشيتينيو الانتصار على فريقه السابق.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي لـ 15 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد توتنهام في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، خلف مانشستر سيتي بنقطة.

تشكيل توتنهام أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل توتنهام أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين - أودوجوي

خط الوسط: إيف بيسوما - بابي مطر سار - جيمس ماديسون

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - برنان جونسون

ومن جهته، كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لـ تشيلسي، عن تشكيل “البلوز”، لمواجهة فريقه السابق.

تشكيل تشيلسي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل تشيلسي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - ليفي كولويل

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير - مويسيس كايسيدو

خط الهجوم: كول بالمر - رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون