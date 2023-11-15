الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة جيبوتي.. ماذا يفعل منتخب مصر على أرضه في انطلاقة تصفيات كأس العالم؟

منتخب مصر
منتخب مصر

يفتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، غدًا الخميس أمام جيبوتي على أرضه ووسط جمهوره في القاهرة.

ويلعب الفراعنة مع جيبوتي للمرة الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث تقابلا مرتين في تصفيات مونديال 2010 وفازت مصر ذهابًا وعودة بنتيجة 8-0.

ويلعب منتخب مصر مباراته الثامنة على أرضه في افتتاح مشوار طريقه بكأس العالم، حيث سبق ولعب 7 مباريات في بداية مشواره على أرضه وفاز بها جميعًا.

البداية في تصفيات مونديال 1990، عندما تغلب الفراعنة على ليبريا بهدفين نظيفين، وفي 1994 فاز المنتخب الوطني على أنجولا بهدف نظيف في استاد القاهرة.

وفي نسخة 1998 اكتسح منتخب مصر نظيره ناميبيا بنتيجة 7-1، وفي 2002 بدأ مشواره على القاهرة أمام موريشيوس بهدفين نظيفين.

كما تغلب منتخب مصر في بداية مشواره بتصفيات مونديال 2010 بفوز بهدفين لهدف على حساب الكونغو الديمقراطية.

وفي 2014 فاز الفراعنة على موزمبيق بهدفين نظيفين، وأخيرًا في تصفيات 2022 بدأ منتخب مصر مشواره أمام أنجولا على استاد 30 يونيو وفاز بهدف نظيف.

قائمة منتخب مصر

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبدالمنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفى فتحي

مصطفى محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات

تقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم 19 بليبريا في الرابعة عصرًا.

منتخب مصر مصر جيبوتي تصفيات كأس العالم 2026 كأس العالم 2026

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