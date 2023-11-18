السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنجلترا تهزم مالطا بثنائية نظيفة فى تصفيات يورو 2024

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

حافظ المنتخب الإنجليزي على سجله خاليا من الهزائم وتغلب على ضيفه مالطا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" ضمن الجولة التاسعة في تصفيات يورو 2024.

وسجل هدفي المنتخب الإنجليزي إنريكو بيبي، لاعب مالطا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة الثامنة، وهاري كين في الدقيقة 75.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان قد ضمن التأهل لليورو قبل انطلاق منافسات هذه الجولة، وظل منتخب مالطا بلا رصيد في قاع الترتيب.

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أحداث المباراة

واستطاع منتخب إنجلترا أن يتقدم مبكرا بعد 8 دقائق بعد كرة عرضية من فيليب فودين إلى داخل منطقة الجزاء حاول إنريكو بيبي لاعب مالطا إبعادها ولكنه اسكنها يمين مرماه بالخطأ.

في الدقيقة 18 تسديدة من فيل فودين لاعب منتخب انجلترا من داخل منطقة الجزاء ابعدها الحارس هنري بونيلو من يسار مرماه.

في الدقيقة 29، بطاقة صفراء من نصيب هاري كين لاعب منتخب انجلترا بعد تدخل قوي على لاعب مالطا في منتصف الملعب.

وجاءت المباراة هادئة من جانب الفريقين حيث لم تشهد أي فرص خطيرة.

ونجح هاري كين في إضافة الهدف الثاني لصالح منتخب إنجلترا بعد تمريرة أرضية من بوكايو ساكا من جهة اليمين قابلها هاري كين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

وبعد دقيقة واحدة سجل ديكلان رايس الهدف الثالث لكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ في بداية اللعبة.

في الدقيقة الأخيرة، تسديدة من كول بالمر لاعب منتخب انجلترا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع مالطا ومرت لركلة ركنية.

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