الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أمم أوروبا 2024: قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي مالطا وشمال مقدونيا

منتخب انجلترا
منتخب انجلترا

كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباريات فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.

وتنطلق فترة التوقف الدولي لنوفمبر يوم الإثنين 13 نوفمبر وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري.

قائمة منتخب انجلترا لتوقف شهر نوفمبر الدولي

وجاءت قائمة منتخب انجلترا على النحو الآتي:

حراس المرمى: سام جونسون، جوردان بيكفورد، أرون رامسديل.

خط الدفاع: ليفي كولويل، لويس دانك، مارك جويهي، هاري ماجواير، فوكايو توموري، كيران تريبيير، كيل والكر.

وسط الملعب: ترينت ألكساندر أرنولد، جود بيلينجهام، كونور كالاجير، جوردان هيندرسون، كالفين فيليبس، ديكلان رايس.

الهجوم: جارود بوين، فيل فودين، جاك جريليتش، جيمس ماديسون، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، أولي واتكينس، كالوم ويلسون، هاري كين.

وحسم منتخب انجلترا تأهله لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024 بعد الفوز على منتخب إيطاليا في مباراة الجولة الثامنة من التصفيات بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي المنتخب الانجليزي نظيره منتخب مالطا الجمعة 17 نوفمبر الجاري في الجولة التاسعة من التصفيات في العاشرة إلا ربع مساءً، ثم يواجه منتخب شمال مقدونيا يوم 20 من الشهر نفسه وفي نفس التوقيت بالجولة الأخيرة.

ويتصدر المنتخب الانجليزي ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادل في 6 مباريات لعبها حتى الآن، ويأتي خلفه منتخب أوكرانيا برصيد 13 نقطة ثم منتخب إيطاليا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وشمال مقدونيا رابعًا بـ7 نقاط ثم منتخب مالطا في قاع المجموعة بدون نقاط.

ويتنافس المنتخبان الإيطالي والأوكراني على المقعد الثاني المؤهل لنهائيات أمم أوروبا رفقة المنتخب الانجليزي.

ويلتقي المنتخب الإيطالي نظيره منتخب شمال مقدونيا يوم 17 نوفمبر، ثم يلعب ضد أوكرانيا في الجولة الأخيرة يوم 20 نوفمبر.

ساوثجيت منتخب إنجلترا لتوقف الدولي قائمة منتخب انجلترا لتوقف شهر نوفمبر الدولي قائمة منتخب انجلترا

الأكثر قراءة

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

البيت الأبيض: نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة فى وقت قريب

إسماعيل هنية يبحث مع الوزير عباس كامل فى مصر الأوضاع فى غزة

استغل غياب والدتها.. الإعدام شنقًا لعامل هتك عرض ابنته فى الإسكندرية

موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس