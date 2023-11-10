استبعاد جيمس ماديسون من قائمة إنجلترا بسبب الإصابة

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الجمعة، استبعاد لاعبه جيمس ماديسون، من قائمة منتخب إنجلترا، لمواجهة مالطا وشمال مقدونيا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وأكد نادي توتنهام في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن ماديسون لن يتواجد في قائمة منتخب إنجلترا لفترة التوقف الدولي المقبلة، بعدما تم استدعاءه من قبل جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب، حيث يُعاني اللاعب من إصابة في الكاحل، ليبقى في النادي خلال الفترة المقبلة من أجل عملية إعادة التأهيل.

إصابة ماديسون في آخر مباراة لتوتنهام أمام تشيلسي

وكان ماديسون قد أُصيب في آخر مباراة ـتوتنهام أمام تشيلسي، في الدوري الإنجليزي، ليغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول.

كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباريات فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.

وتنطلق فترة التوقف الدولي لنوفمبر يوم الإثنين 13 نوفمبر وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري.

قائمة منتخب انجلترا لتوقف شهر نوفمبر الدولي

وجاءت قائمة منتخب انجلترا على النحو الآتي:

حراس المرمى: سام جونسون، جوردان بيكفورد، أرون رامسديل.

خط الدفاع: ليفي كولويل، لويس دانك، مارك جويهي، هاري ماجواير، فوكايو توموري، كيران تريبيير، كيل والكر.

وسط الملعب: ترينت ألكساندر أرنولد، جود بيلينجهام، كونور كالاجير، جوردان هيندرسون، كالفين فيليبس، ديكلان رايس.

الهجوم: جارود بوين، فيل فودين، جاك جريليتش، جيمس ماديسون، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، أولي واتكينس، كالوم ويلسون، هاري كين.

وحسم منتخب انجلترا تأهله لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024 بعد الفوز على منتخب إيطاليا في مباراة الجولة الثامنة من التصفيات بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مباراة مع منتخب مالطا يوم 17 نوفمبر

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره منتخب مالطا الجمعة 17 نوفمبر الجاري في الجولة التاسعة من التصفيات في العاشرة إلا ربع مساءً، ثم يواجه منتخب شمال مقدونيا يوم 20 من الشهر نفسه وفي نفس التوقيت بالجولة الأخيرة.

ويتصدر المنتخب الانجليزي ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادل في 6 مباريات لعبها حتى الآن، ويأتي خلفه منتخب أوكرانيا برصيد 13 نقطة ثم منتخب إيطاليا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وشمال مقدونيا رابعًا بـ7 نقاط ثم منتخب مالطا في قاع المجموعة بدون نقاط.

ويتنافس المنتخبان الإيطالي والأوكراني على المقعد الثاني المؤهل لنهائيات أمم أوروبا رفقة المنتخب الانجليزي.

ويلتقي المنتخب الإيطالي نظيره منتخب شمال مقدونيا يوم 17 نوفمبر، ثم يلعب ضد أوكرانيا في الجولة الأخيرة يوم 20 نوفمبر.