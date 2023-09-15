الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

للمرة الأولى.. جيمس ماديسون يفوز بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى

جيمس ماديسون
جيمس ماديسون

فاز جيمس ماديسون، لاعب فريق توتنهام هوتسبير، بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023 /2024 عن شهر أغسطس المنقضي.

وانتقل ماديسون البالغ من العمر 26 عامًا إلى توتنهام في الميركاتو الصيفي، قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 40 مليون يورو.

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وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن فوز ماديسون بجائزة لاعب الشهر عن شهر أغسطس، للمرة الأولى في مسيرته، بعدما نال أكبر عدد من الأصوات.

وحصد ماديسون الجائزة بعدما نجح في تسجيل هدف أمام بورنموث، وصناعة هدفين آخرين أمام برينتفورد خلال الشهر المنقضي.

كما صنع ماديسون لزملائه 9 فرص محققة للتسجيل، إضافة لإرسال 25 عرضية خلال شهر أغسطس، ليحصد الجائزة لأول مرة في مسيرته.

وتفوق ماديسون على منافسيه الإسباني رودري هيرنانديز متوسط ميدان مانشستر سيتي، الإنجليزي جارود بوين جناح وست هام يونايتد، الياباني كارو ميتوما جناح برايتون، الكاميروني بريان مبيومو مهاجم برينتفورد، والنيجيري تايو أونيي مهاجم نوتنجهام فورست.

وصار ماديسون أول لاعب في توتنهام يفوز بالجائزة، منذ هاري كين الذي فاز بها عن شهر مارس 2022.

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