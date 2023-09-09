ترتيب الدوري الإنجليزى 2023 بعد 4 جولات "السيتى فى الصدارة"

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد 4 جولات خاضتها الفرق حيث يهتم الملايين حول العالم بمتابعة أخبار "البريميرليج" و ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 وجميع المستجدات حول هذا الأمر ما يعكس عمليات البحث الأكثر رواجا عبر محرك “جوجل” العالمي، كما يتابع الجمهور المنافسة بين الفرق الإنجليزية على اقتناص الألقاب والفوز بالمباريات.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق نقاط 1 مانشستر سيتي 4 4 0 0 11 2 +9 12 2 توتنهام 4 3 1 0 11 4 +7 10 3 ليفربول 4 3 1 0 9 3 +6 10 4 وست هام 4 3 1 0 9 4 +5 10 5 أرسنال 4 3 1 0 8 4 +4 10 6 برايتون 4 3 0 1 12 6 +6 9 7 كريستال بالاس 4 2 1 1 5 4 +1 7 8 برينتفورد 4 1 3 0 8 5 +3 6 9 نوتنغهام فورست 4 2 0 2 6 6 0 6 10 أستون فيلا 4 2 0 2 8 9 -1 6 11 مانشستر يونايتد 4 2 0 2 5 7 -2 6 12 تشيلسي 4 1 1 2 5 5 0 4 13 فولهام 4 1 1 2 4 10 -6 4 14 نيوكاسل 4 1 0 3 7 7 0 3 15 ولفرهامبتون 4 1 0 3 4 8 -4 3 16 بورنموث 4 0 2 2 4 8 -4 2 17 شيفيلد 4 0 1 3 4 7 -3 1 18 إيفرتون 4 0 1 3 2 8 -6 1 19 لوتون تاون 3 0 0 3 2 9 -7 0 20 بيرنلي 3 0 0 3 3 11 -8 0

السيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

ويكمل فريق مانشستر سيتي حامل اللقب طريقه دون عثرات حيث يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 برصيد نقاط 12 نقطة من 4 مباريات دون أي تعادل أو هزيمة ليكون هو الوحيد حتى الأن الذي لم يقع في هذا الفخ.