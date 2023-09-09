السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزى 2023 بعد 4 جولات "السيتى فى الصدارة"

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد 4 جولات خاضتها الفرق حيث يهتم الملايين حول العالم بمتابعة أخبار "البريميرليج" و ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 وجميع المستجدات حول هذا الأمر ما يعكس عمليات البحث الأكثر رواجا عبر محرك “جوجل” العالمي، كما يتابع الجمهور المنافسة بين الفرق الإنجليزية على اقتناص الألقاب والفوز بالمباريات.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

نقاط

1

مانشستر سيتي

4

4

0

0

11

2

+9

12

2

توتنهام

4

3

1

0

11

4

+7

10

3

ليفربول

4

3

1

0

9

3

+6

10

4

وست هام

4

3

1

0

9

4

+5

10

5

أرسنال

4

3

1

0

8

4

+4

10

6

برايتون

4

3

0

1

12

6

+6

9

7

كريستال بالاس

4

2

1

1

5

4

+1

7

8

برينتفورد

4

1

3

0

8

5

+3

6

9

نوتنغهام فورست

4

2

0

2

6

6

0

6

10

أستون فيلا

4

2

0

2

8

9

-1

6

11

مانشستر يونايتد

4

2

0

2

5

7

-2

6

12

تشيلسي

4

1

1

2

5

5

0

4

13

فولهام

4

1

1

2

4

10

-6

4

14

نيوكاسل

4

1

0

3

7

7

0

3

15

ولفرهامبتون

4

1

0

3

4

8

-4

3

16

بورنموث

4

0

2

2

4

8

-4

2

17

شيفيلد

4

0

1

3

4

7

-3

1

18

إيفرتون

4

0

1

3

2

8

-6

1

19

لوتون تاون

3

0

0

3

2

9

-7

0

20

بيرنلي

3

0

0

3

3

11

-8

0

جدول ترتيب الدورى الإنجليزى 2023-2024 بعد الجولة الرابعة

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين ومواعيد مباريات الجولة الأخيرة 2023

السيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

ويكمل فريق مانشستر سيتي حامل اللقب طريقه دون عثرات حيث يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 برصيد نقاط 12 نقطة من 4 مباريات دون أي تعادل أو هزيمة ليكون هو الوحيد حتى الأن الذي لم يقع في هذا الفخ.

ترتيب الدوري الانجليزي 2023 الدورى الانجليزى الدوري الإنجليزي 2023 البريميرليج مانشستر سيتى

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