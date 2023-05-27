ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين ومواعيد مباريات الجولة الأخيرة 2023

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم عن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023، وجدول ترتيب البريميرليج والهدافين، وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة الأخيرة

تنطلق جميع مباريات الدوري الإنجليزي غدًا الأحد فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

آرسنال × وولفرهامبتون

أستون فيلا × برايتون

برينتفورد × مانشستر سيتي

تشيلسي × نيوكاسل يونايتد

كريستال بالاس × نوتينجهام فورست

إيفرتون × بورنموث

ليدز يونايتد × توتنهام هوتسبر

ليستر سيتي × وست هام يونايتد

مانشستر يونايتد × فولهام

ساوثهامبتون × ليفربول

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الأخيرة 2023

مركز فريق ل ف ت خ له ضده +/- نقط 1 مانشستر سيتي 37 28 5 4 94 32 +62 89 2 أرسنال 37 25 6 6 83 43 +40 81 3 مانشستر يونايتد 37 22 6 9 56 42 +14 72 4 نيوكاسل 37 19 13 5 67 32 +35 70 5 ليفربول 37 19 9 9 71 43 +28 66 6 برايتون 37 18 8 11 71 51 +20 62 7 أستون فيلا 37 17 7 13 49 45 +4 58 8 توتنهام 37 17 6 14 66 62 +4 57 9 برينتفورد 37 14 14 9 57 46 +11 56 10 فولهام 37 15 7 15 54 51 +3 52 11 كريستال بالاس 37 11 11 15 39 48 -9 44 12 تشيلسي 37 11 10 16 37 46 -9 43 13 ولفرهامبتون 37 11 8 18 31 53 -22 41 14 وست هام 37 11 7 19 41 53 -12 40 15 بورنموث 37 11 6 20 37 70 -33 39 16 نوتنغهام فورست 37 9 10 18 37 67 -30 37 17 إيفرتون 37 7 12 18 33 57 -24 33 18 ليستر سيتي 37 8 7 22 49 67 -18 31 19 ليدز يونايتد 37 7 10 20 47 74 -27 31 20 ساوثهامبتون 37 6 6 25 32 69 -37 24

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الأخيرة