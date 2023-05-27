السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين ومواعيد مباريات الجولة الأخيرة 2023

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم عن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023، وجدول ترتيب البريميرليج والهدافين، وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة الأخيرة 

تنطلق جميع مباريات الدوري الإنجليزي غدًا الأحد فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

  • آرسنال × وولفرهامبتون
  • أستون فيلا × برايتون
  • برينتفورد × مانشستر سيتي
  • تشيلسي × نيوكاسل يونايتد
  • كريستال بالاس × نوتينجهام فورست
  • إيفرتون × بورنموث
  • ليدز يونايتد × توتنهام هوتسبر
  • ليستر سيتي × وست هام يونايتد
  • مانشستر يونايتد × فولهام
  • ساوثهامبتون × ليفربول

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الأخيرة 2023

مركز فريقلفتخلهضده+/-نقط
1 مانشستر سيتي3728549432+6289
2 أرسنال3725668343+4081
3 مانشستر يونايتد3722695642+1472
4 نيوكاسل37191356732+3570
5 ليفربول3719997143+2866
6 برايتون37188117151+2062
7 أستون فيلا37177134945+458
8 توتنهام37176146662+457
9 برينتفورد37141495746+1156
10 فولهام37157155451+352
11 كريستال بالاس371111153948-944
12 تشيلسي371110163746-943
13 ولفرهامبتون37118183153-2241
14 وست هام37117194153-1240
15 بورنموث37116203770-3339
16 نوتنغهام فورست37910183767-3037
17 إيفرتون37712183357-2433
18 ليستر سيتي3787224967-1831
19 ليدز يونايتد37710204774-2731
20 ساوثهامبتون3766253269-3724

أول تعليق من إيرلينج هالاند على تتويجه بجائزتي "بريميرليج"

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الأخيرة

  1. إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 36 هدفا.
  2. هاري كين، توتنهام هوتسبر، 28 هدفا.
  3. توني، برينتفورد، 20 هدفا.
  4. محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفا.
  5. ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 18 هدفا.
  6. راشفورد، مانشستر يونايتد، 16 هدفا.
  7. أوديجارد، آرسنال، 15 هدفا.
  8. مارتينلي، آرسنال، 15 هدفا.
  9. واتكينز، أستون فيلا، 14 هدفا.
  10. ميتروفيتش، فولهام، 14 هدفا.
الدورى الانجليزى ترتيب الدورى الانجليزى مباريات الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الإنجليزي الجولة الأخيرة ترتيب هدافى الدورى الانجليزى

الأكثر قراءة

عميد كلية "تجارة طنطا": حملت طفلة ابنة طالبة ماجستير مهني تقديرا لدور المرأة

استعدادا للأضحية.. أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 27 مايو 2023

الشيخ ممدوح عامر يعتذر للجمهور عن فيديو الغناء: "حقكم عليا"

المستشار الإعلامي لجامعة طنطا: الحوار الوطني نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة

كولر يرفض عودة محمد مغربى إلى الأهلي من الإعارة.. ويعنف اللاعبين

بطلان قرار الجهة الإدارية بتعيين اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟