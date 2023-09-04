الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدورى الإنجليزى 2023-2024 بعد الجولة الرابعة

الدورى الإنجليزى
الدورى الإنجليزى

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة والتي انتهت منذ قليل وشهدت حالة من الحماس والندية في اللقاءات، حيث حققت الفرق نتائج كبيرة ولم تخرج الجولة بتعادلات سوى في مباراتين فقط هما مباراة شيفيلد يونايتد وإيفرتون ومباراة برانتفورد وبورنموث، وكلاهما انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، بينما سجلت تلك الجولة خماسيتين أحرزهما مانشستر سيتي في مرمى فولهام فيما اكتفى الأخير بهدف وحيد، والثانية كانت في مباراة توتنهام وبيرنلي، حيث سجلها الديوك في مرمى منافسه واستقبل فقط هدفين.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 - 2024

وبالتاكيد كانت لتلك الجولة تغيرات كثيرة في ترتيب الفرق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لتكون على هذا النحو.

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 - 2024

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

نقاط

1

مانشستر سيتي

4

4

0

0

11

2

+9

12

2

توتنهام

4

3

1

0

11

4

+7

10

3

ليفربول

4

3

1

0

9

3

+6

10

4

وست هام

4

3

1

0

9

4

+5

10

5

أرسنال

4

3

1

0

8

4

+4

10

6

برايتون

4

3

0

1

12

6

+6

9

7

كريستال بالاس

4

2

1

1

5

4

+1

7

8

برينتفورد

4

1

3

0

8

5

+3

6

9

نوتنغهام فورست

4

2

0

2

6

6

0

6

10

أستون فيلا

4

2

0

2

8

9

-1

6

11

مانشستر يونايتد

4

2

0

2

5

7

-2

6

12

تشيلسي

4

1

1

2

5

5

0

4

13

فولهام

4

1

1

2

4

10

-6

4

14

نيوكاسل

4

1

0

3

7

7

0

3

15

ولفرهامبتون

4

1

0

3

4

8

-4

3

16

بورنموث

4

0

2

2

4

8

-4

2

17

شيفيلد

4

0

1

3

4

7

-3

1

18

إيفرتون

4

0

1

3

2

8

-6

1

19

لوتون تاون

3

0

0

3

2

9

-7

0

20

بيرنلي

3

0

0

3

3

11

-8

0

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة الجولة الرابعة مانشستر سيتى الدورى الانجليزى

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