جدول ترتيب الدورى الإنجليزى 2023-2024 بعد الجولة الرابعة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة والتي انتهت منذ قليل وشهدت حالة من الحماس والندية في اللقاءات، حيث حققت الفرق نتائج كبيرة ولم تخرج الجولة بتعادلات سوى في مباراتين فقط هما مباراة شيفيلد يونايتد وإيفرتون ومباراة برانتفورد وبورنموث، وكلاهما انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، بينما سجلت تلك الجولة خماسيتين أحرزهما مانشستر سيتي في مرمى فولهام فيما اكتفى الأخير بهدف وحيد، والثانية كانت في مباراة توتنهام وبيرنلي، حيث سجلها الديوك في مرمى منافسه واستقبل فقط هدفين.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 - 2024

وبالتاكيد كانت لتلك الجولة تغيرات كثيرة في ترتيب الفرق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لتكون على هذا النحو.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 - 2024