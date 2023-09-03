الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يتفوق على أرسنال في تاريخ المواجهات قبل قمة الدوري الإنجليزي

مباراة أرسنال ومانشستر
مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

تنطلق اليوم، الأحد، القمة النارية بين ناديي أرسنال ومانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستعد فريق أرسنال لخوض قمة نارية أمام نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تُقام مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد قبل القمة النارية المرتقبة في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي رقم 175 في تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان من قبل في 174 لقاء في مختلف المسابقات، حقق خلالهم أرسنال الفوز في 58 مباراة، مقابل 75 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 41 مواجهة.

 - خلال هذه المباريات، سجل لاعبو أرسنال 246 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 276 هدفًا من قِبل لاعبي مانشستر يونايتد.

 

- وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، فقد التقى الفريقان من قبل في 62 لقاء في مختلف المسابقات، حقق خلالهم أرسنال الفوز في 18 مباراة، مقابل 26 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 18 مواجهة.

 - خلال هذه المباريات، سجل لاعبو أرسنال 70 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 87 هدفًا من قِبل لاعبي مانشستر يونايتد.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، في شهر يناير الماضي، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي 2022-2023، وقد انتهت بفوز أرسنال بنتيجة 3-2.

 

 

ترتيب أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

- ويتواجد فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، بعد خوض ثلاث جولات، جمعهم من انتصارين وتعادل وحيد حتى الآن في الموسم الجاري.

- بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، وذلك بعد خوض ثلاث جولات أيضًا، جمعهم من انتصارين وهزيمة واحدة حتى الآن.

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