الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بوكايو ساكا يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي

بوكايو ساكا
بوكايو ساكا

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري “بريميرليج”، عن موسم 2022-2023 الماضي.

وتم تأجيل حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، بدلًا من إقامتها في نهاية الموسم، لتُقام في الوقت الحالي، تزامنًا مع الذكرى الخمسين لإطلاق تلك الجائزة.

txt

رسميًا.. أرسنال يعلن تمديد عقد بوكايو ساكا حتى 2027

txt

جدول مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 -2024

وفاز بوكايو ساكا جناح فريق أرسنال، بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته، عن موسم 2022-2023، بتصويت لاعبي المسابقة الشباب.

وظفر ساكا بالجائزة بعدما قاد أرسنال للتأهل لدوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثاني في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد منافسة شرسة مع مانشستر سيتي الذي تُوج باللقب في الأخير.

وتفوق بوكايو على منافسيه، وهم زميله في أرسنال، البرازيلي جابرييل مارتينيلي، النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، جاكوب رامسي لاعب أستون فيلا السابق، إيفان فيرجسون مهاجم برايتون وزميله السابق الإكوادوري مويسيس كايسيدو، الذي انتقل إلى تشيلسي.

رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية أفضل لاعب شاب بوكايو ساكا الدورى الانجليزى ساكا

الأكثر قراءة

المنوفية تودع "طبيب الغلابة".. كرّس حياته لخدمة الأهالى والكشف مجانى

بالأسماء.. التشكيل الجديد لـ"المجلس الخاص" بمجلس الدولة فى الحركة القضائية 2024

جريمة مرعبة في قليوب.. ابنة الخالة قتلت "محمد" وسارت بجنازته

بديل "صلاح".. جواو فيليكس يحسم موقفه من الانضمام إلى ليفربول

بدء حصاد الأرز بعد أسبوعين.. ووزير التموين: توقعات بثبات سعره عند 22 جنيهًا

وزير الدفاع يلتقى عددًا من قادة القوات المسلحة: نقدر جهود وتضحيات رجالنا على جميع الاتجاهات الاستراتيجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)