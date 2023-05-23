رسميًا.. أرسنال يعلن تمديد عقد بوكايو ساكا حتى 2027

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسميًا اليوم الثلاثاء، تجديد عقد نجم الفريق بوكايو ساكا لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، تمديد عقد الدولي الإنجليزي بعقد طويل الأمد حتى عام 2027.

وعبر اللاعب عن سعادته البالغة في تجديد عقده مع المدفعجية حيث قال للموقع الرسمي: “أنا سعيد للغاية، أعتقد أنني في المكان الصحيح لخطوتي المقبلة، أعتقد بأن لدي كل شيء لأكون لاعب المستقبل”.

From Hale End to first team. Arsenal through and through.



It’s time for the next chapter.



Bukayo Saka: Gunner ❤️ pic.twitter.com/ngVKSlJ1UG — Arsenal (@Arsenal) May 23, 2023

وأفادت التقارير، أن ساكا صاحب الـ 21 عامًا سيتقاضى راتب قدره 290 ألف جنيه سترليني أسبوعيًا مما يجعله الأعلى في الفريق.

ويعتبر ساكا رابع لاعب يمدد تعاقده مع أرسنال هذا الموسم بعد جابرييل مارتنيلي، آرون رامسديل ومحمد النني.



ويلعب بوكايو ساكا ضمن صفوف الفريق الأول لأرسنال منذ تصعيده من فريق تحت 23 عامًا للفريق في صيف عام 2019.

بوكايو ساكا من شباب نادي أرسنال، وصعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف عام 2017، وتم تصعيده لفريق تحت 23 عامًا في صيف 2018 قبل تصعيده للفريق الأول.

ولعب ساكا 178 مباراة بقميص الفريق الأول لأرسنال منذ تصعيده، وسجل 37 هدفًا وصنع 40 لزملائه، فيما شارك في 222 مباراة في مجمل مسيرته مع الفريق الأول وفريقي تحت 18 و21 عامًا، وسجل 58 هدفًا وصنع 56.