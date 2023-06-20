الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لفتة إنسانية.. لاعب أرسنال يُمول إقامة ملاجئ لمنكوبي زلزال تركيا

ساكا
ساكا

شارك بوكايو ساكا، جناح فريق أرسنال الإنجليزي، في تمويل إقامة ملاجئ لعائلات تركية نزحت بسبب الزلزال الذي وقع في فبراير الماضي. 

ويعمل صاحب الـ 21 عامًا، الذي سجل أول “هاتريك” له عندما فاز المنتخب الإنجليزي على مقدونيا الشمالية 7-0 في تصفيات يورو 2024 أمس الاثنين، مع المنظمة الخيرية "بيج شو" لمساعدة المحتاجين في تركيا. 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ، أن أكثر من 50 ألف شخص لقوا حتفهم بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 ريختر تركيا وسورية مطلع هذا العالم، كما أصبح مليوني شخص بدون منازل بسبب الأضرار.

وتكفل ساكا بتمويل إقامة 26 عائلة تضررت بشكل مباشر من الكارثة، وقام بتمويل إقامة الملاجئ في مدن هاتاي وأديامان وكاهرمنمراس وملطية، كما شارك مع "بيج شو" لتغطية مصاريف120 جراحة للأطفال في نيجيريا العام الماضي. 

وقال ساكا :" رأيت أخبار كارثية على وسائل التواصل والتلفاز وتأكدت وقتها من أنني أريد مساعدة المتضررين من هذه المأساة". 

وأضاف :"أي شخص لديه سقف أعلى رأسه يمكن اعتباره محظوظا. بين عشية وضحاها، أضاعت الكارثة كل ما يملكه هؤلاء الأشخاص، لذلك فهو ليس خطأهم". 

وأكد :" كوني قادرا على المساعدة وإعادة شيئا ما، يعني لي الكثير".

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