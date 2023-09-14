الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تنطلق السبت المقبل.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الخامسة

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ5 والتي تنطلق يوم السبت المقبل الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري حيث قضت الفرق الإنجليزية 4 مباريات تعرض جميعهم الى التعادل والهزيمة عدا فريق مانشستر سيتي والذي حصل على العلامة الكاملة محققا 12 نقطة من 4 مباريات دون أن يتلقى أي هزيمة أو تعادل، لذا فإن الجمهور في مصر والعالم يتابعون ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ5 للتعرف على مراكز الفرق الإنجليزية.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ5

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

نقاط

1

مانشستر سيتي

4

4

0

0

11

2

+9

12

2

توتنهام

4

3

1

0

11

4

+7

10

3

ليفربول

4

3

1

0

9

3

+6

10

4

وست هام

4

3

1

0

9

4

+5

10

5

أرسنال

4

3

1

0

8

4

+4

10

6

برايتون

4

3

0

1

12

6

+6

9

7

كريستال بالاس

4

2

1

1

5

4

+1

7

8

برينتفورد

4

1

3

0

8

5

+3

6

9

نوتنغهام فورست

4

2

0

2

6

6

0

6

10

أستون فيلا

4

2

0

2

8

9

-1

6

11

مانشستر يونايتد

4

2

0

2

5

7

-2

6

12

تشيلسي

4

1

1

2

5

5

0

4

13

فولهام

4

1

1

2

4

10

-6

4

14

نيوكاسل

4

1

0

3

7

7

0

3

15

ولفرهامبتون

4

1

0

3

4

8

-4

3

16

بورنموث

4

0

2

2

4

8

-4

2

17

شيفيلد

4

0

1

3

4

7

-3

1

18

إيفرتون

4

0

1

3

2

8

-6

1

19

لوتون تاون

3

0

0

3

2

9

-7

0

20

بيرنلي

3

0

0

3

3

11

-8

0

أبرز لقاءات الجولة الخامسة للدوري الانجليزي

ويفتح فريق ليفربول لقاءاته في الجولة الخامسة للدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم بمواجهة فريق ولفرهامبتون والذي تقام في تمام الساعة 2:30 من مساء يوم السبت المقبل الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري.

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كما يخوض توتنهام مباراته في الجولة ذاتها أمام فريق شيفيلد يونايتد وذلك يوم السبت في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستضيف فريق وست هام نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات هذه الجولة.

ترتيب الدورى الانجليزى ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ5 الدورى الانجليزى مانشستر سيتى ليفربول

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