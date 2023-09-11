بعد ضم ريان جرافنبرج.. أبرز 5 صفقات بين ليفربول وبايرن ميونخ

تمكّن نادي ليفربول من التعاقد مع الهولندي ريان جرافنبرج، خلال فترة الميركاتو الصيفي 2023 المنصرم.

وكان نادي ليفربول قد أعلن في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الهولندي ريان جرافنبرج، من صفوف بايرن ميونخ الألماني، مقابل 40 مليون يورو.

ولعب ريان جرافنبرج مع فريق بايرن ميونخ منذ عام 2022، قادمًا من أياكس، مقابل 18 مليون و500 ألف يورو، حيث شارك في 34 مباراة، سجل خلالهم هدفًا واحدًا، وصنع هدفًا آخر.

ويُعد لاعب الوسط الهولندي، صاحب الـ21 عامًا، سادس صفقة تتم بين ناديي ليفربول وبايرن ميونخ بشكل مباشر.

أبرز 5 صفقات بين ليفربول وبايرن ميونخ

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أبرز الصفقات بين ليفربول وبايرن ميونخ، حسبما ذكرت شبكة "ترانسفير ماركت"، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم واللاعبين، وذلك على النحو التالي:

1- ماركوس بابل

انضم المدافع الألماني ماركوس بابل إلى صفوف ليفربول في عام 2000، قادمًا من بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بالمجان.

وقضى ماركوس بابل أربع سنوات مع ليفربول حتى عام 2004، حيث شارك في 73 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية ولقب وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس السوبر الأوروبي.

2- ألو ديارا

انضم لاعب الوسط الفرنسي ألو ديارا إلى صفوف ليفربول في عام 2002، قادمًا من بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بالمجان.

وقضى ألو ديارا ثلاث مواسم مع ليفربول حتى عام 2005، ولكنه فشل في اللعب مع الفريق الأول للريدز –حسب شبكة "ترانسفير ماركت"-.

3- بيبي رينا

انضم الحارس الإسباني بيبي رينا إلى صفوف بايرن ميونخ في عام 2014، قادمًا من ليفربول، مقابل ثلاث ملايين يورو.

وقضى بيبي رينا موسمًا واحدًا مع بايرن ميونخ، خاض خلاله ثلاث مواجهات، خرج خلالهم جميعاً بشباك نظيفة، وتّج معهم بلقب الدوري الألماني.

بينما لعب بيبي رينا بقميص ليفربول خلال الفترة من عام 2005 حتى 2014، حيث شارك في 394 مباراة، خرج خلالهم بشباك نظيفة في 177 مباراة، وتوّج معهم بألقاب كأس السوبر الأوروبي، الدرع الخيرية، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

4- تياجو ألكانتارا

انضم لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا إلى صفوف ليفربول في عام 2020، قادمًا من بايرن ميونخ، مقابل 22 مليون يورو.

ولا يزال تياجو ألكانتارا لاعبًا في صفوف ليفربول، حيث شارك في 97 مباراة، سجل خلالهم ثلاث أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية والدرع الخيرية.

5- ساديو ماني

تألق النجم السنغالي ساديو ماني مع ليفربول منذ انضمامه في عام 2016 حتى عام 2022.

وشارك ساديو ماني في 269 مباراة مع ليفربول، سجل خلالهم 120 هدفًا، وقدم 48 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة، كأس العالم للأندية، دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

وفي عام 2022 الماضي، انضم المهاجم السنغالي ساديو ماني إلى صفوف بايرن ميونخ، قادمًا من ليفربول، مقابل 32 مليون يورو.

قضى ساديو ماني موسمًا واحدًا مع بايرن ميونخ، حيث شارك في 38 مباراة، سجل خلالهم 12 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بلقب الدوري الألماني.