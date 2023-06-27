رومانو: توتنهام يتوصل لاتفاق مع جيمس ماديسون على شروط انتقاله

توصل نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي لاتفاق مع نظيره ليستر سيتي من أجل الحصول على خدمات جيمس ماديسون، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب جيمس ماديسون ضمن صفوف ليستر سيتي منذ انضمامه من نادي نورويتش سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018، وينتهي عقده مع النادي بحلول 30 يونيو 2024.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن إدارة توتنهام هوتسبير توصلت لاتفاق مع ماديسون على الشروط الخاصة به، بعدما وصلوا لمفاوضات متقدمة مع إدارة ليستر سيتي، مشيرًا إلى أن المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين.

واقترب ماديسون من الرحيل عن صفوف ليستر سيتي عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم المنصرم.

وأشار رومانو إلى أن داني ليفي، رئيس نادي توتنهام هوتسبير يعمل بجهد كبير من أجل إتمام الصفقة وفي أقرب وقت ممكن.

ولعب جيمس ماديسون 32 مباراة بقميص ليستر سيتي في الموسم الماضي، وسجل 10 أهداف وصنع 9 لزملائه في الفريق.

وبدأ ماديسون مسيرته ضمن صفوف نادي كوفينتري الانجليزي تحت 18 عامًا وصعد للفريق الأول في صيف 2014 ثم انتقل لنادي نورويتش سيتي وخرج في العديد من الإعارات كانت آخرها إلى نادي أبردين الاسكتنلدي والتي انتهت في يناير 2017 ثم انضم لنادي ليستر سيتي في صيف 2018.

ولعب ماديسون 316 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 79 هدفًا وصنع 67 لزملائه.