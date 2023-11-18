منتخب إيطاليا يسحق مقدونيا الشمالية ويحافظ على فرصه فى التأهل ليورو 2024

حافظ المنتخب الإيطالي على فرصه في التأهل لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا، عقب فوزه على ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة للتصفيات، والتي شهدت أيضًا فوز المنتخب الإنجليزي على ضيفه منتخب مالطا بهدفين نظيفين.

وتقدم المنتخب الإيطالي بهدف أحرزه ماتيو دارميان في الدقيقة 17، وأضاف فيدريكو كييزا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 41 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب مقدونيا الشمالية هدفين عن طريق ياني أتاناسوف في الدقيقتين 52 و74، قبل أن يضيف المنتخب الإيطالي الهدفين الرابع والخامس عن طريق جياكومو راسبادوري في الدقيقة 81 وستيفان الشعراوي في الدقيقة الرابعة من القوت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة أمام المنتخب الأوكراني، فيما توقف رصيد منتخب مقدونيا الشمالية عند سبع نقاط في المركز الرابع.

وستكون الفرصة متاحة أمام المنتخب الإيطالي للتأهل لليورو من التصفيات في حال فوزه على مضيفه المنتخب الأوكراني في الجولة الأخيرة المقرر إقامتها الإثنين المقبل.

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أحداث المباراة

منتخب إيطاليا استهل المباراة بقوة من أجل تسجيل هدف مبكر يسهل عليه المهمة.

وسجل جياكومو راسبادوري هدفًا في الدقيقة 13 لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 16 تسديدة خطيرة عن طريق فيديريكو كييزا لاعب إيطاليا من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ستول ديميتريفسكي وأبعد الخطورة عن مرماه.

واستطاع ماتيو دراميان أن يسجل الهدف الأول لصالح منتخب إيطاليا بعد ركلة ركنية لإيطاليا على يمين مرمى مقدونيا، نفذت بتمريرة قصيرة لجياكومو راسبادوري الذي أرسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ماتيو دارميان برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 24، تسديدة قوية عن طريق فيديريكو كييزا لاعب إيطاليا من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس ستول ديميتريفسكي.

ركلة ركنية لإيطاليا على يمين مرمى مقدونيا، نفذها جياكومو راسبادوري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة تدخل باحتساب خطأ عكسي نتيجة لمسة يد على فيديريكو جاتي.

في الدقيقة 38، ركلة ركنية لإيطاليا على يمين مرمى مقدونيا، نفذها جياكومو راسبادوري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة تدخل باحتساب ركلة جزاء نتيجة لمسة يد على المدافع.

وأهدر جورجينيو ركلة الجزاء بعد تسديدة ضعيفة في الزاوية اليسرى للمرمى توقعها الحارس ستول ديميتريفسكي بشكل صحيح ونجح في التصدي لها.

واستطاع فيديريكو كييزا أن يسجل الهدف الثاني لصالح إيطاليا في الدقيقة 42 بعد تسديدة قوية عن طريق فيديريكو كييزا من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء مقدونيا سكنت في الشباك في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس ستول ديميتريفسكي.

وقبل نهاية الشوط الأول عاد كييزا ليسجل الهدف الثاني له والثالث لصالح إيطاليا بعد تمريرة بينية عن طريق دومينيكو بيراردي لاعب إيطاليا تجاه زميله فيديريكو كييزا المنطلق خلف مدافعي مقدونيا داخل منطقة الجزاء، والذي تمكن من السيطرة على الكرة، ثم أطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص جاني أتاناسوف النتيجة بتسجيل أول أهداف مقدونيا في الدقيقة 52 بعد ركلة ركنية لمقدونيا على يسار مرمى إيطاليا، نفذت بتمريرة قصيرة لإزجان أليوسكي الذي أرسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جاني اتاناسوف برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.

وعاد أتاناسوف ليضيف ثاني أهداف مقدونيا من هجمة منظمة من لاعبي مقدونيا بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها جاني اتاناسوف بتسديدة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين لتخدع الحارس وتسكن الشباك.

وسجل راسبادوري الهدف الرابع لصالح الطليان في الدقيقة 81 بعد تمريرة بينية عن طريق نيكولا باريلا تجاه زميله جياكومو راسبادوري المنطلق داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واختتم ستيفان الشعراوي خماسية إيطاليا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع بعد هجمة منطمة من لاعبي إيطاليا على الجبهة اليسرى أنهاها فيدريكو ديماركو بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ستيفان الشعراوي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.