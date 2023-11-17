الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| قرار فيتوريا باستبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ومجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم جباليا

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك". 

أول تعليق من اتحاد الكرة على قرار فيتوريا باستبعاد ثلاثى منتخب مصر

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر حقق نتيجة جيدة للغاية بعد الفوز بسداسية نظيفة على جيبوتي في تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن هناك روحًا وجدية وانسجامًا بين اللاعبين، وروي فيتوريا المدير الفني يدير الفريق بشكل جيد.

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عاجل.. "وفا" الفلسطينية: مجزرة إسرائيلية جديدة فى مخيم جباليا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» باستشهاد 11 مواطنًا على الأقل وإصابة آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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نبيلة مكرم لـ "الشاهد": سنة أولى وزارة هجرة كانت كلها مواقف صعبة

كشفت  السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، أصعب موقف تعرضت له  في السبع سنوات التي تولت خلالها منصب وزيرة الهجرة.

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أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 17-11-2023

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة ارتفاعًا جديدًا بنحو جنيهان للفراخ البيضاء، كما ارتفعت أسعار الفراخ بباقي أنواعها، بينما استقرت أسعار البيض، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة 17-11-2023.

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بلينكن يجدد رفض الولايات المتحدة للتهجير القسرى للفلسطينيين

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتونى بلينكن، أكد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل تعرض المدنيين في غزة للخطر، وجدد بلينكن رفض الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

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أسعار الفراخ الدواجن وزارة هجرة نبيلة مكرم فلسطين إسرائيل

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