نبيلة مكرم لـ"الشاهد": ثمار تجربتى مع ابنى كانت أكثر مما كنت أتخيل

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن "ثمار تجربتي المتعلقة بأزمة "ابني" كانت أكثر مما كنت أتخيل، حيث كان للتجربة والابتلاءات بركة، كما أن الله سبحانه وتعالى يعطي المنفذ مع التجربة، وتستطيع أن تعرف حكمة الله سبحانه وتعالى من الابتلاء"، معقبة: "دائمًا أقول أن الله سبحانه وتعالى غير مجرّب بالشرور، أي أن المقصود من ابتلاءات الله سبحانه وتعالى ليس شر وإنما شيء معين".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "دائمًا أقول بأنه يوجد تاريخين مهمين في حياة الإنسان؛ الأول هو تاريخ ميلاده، والثاني ليس تاريخ وفاته، وإنما تاريخ معرفته السبب الذي جاء لأجله الدنيا، هل أنا متواجد في هذه الحياة بلا سبب، وإنما يوجد مهمة مطلوب مني أن أقدمها، وبمجرد أن تكتشف الغرض الذي جئت لأجله الدنيا، تدرك أن أمامك مهمة أخرى، كما لو كانت السبع سنوات في الحكومة المصرية إعداد لمؤسسة "فاهم" التي أنتمي إليها حاليًا".

تفاصيل البرنامج

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.