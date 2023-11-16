نبيلة مكرم لـ"الشاهد": بعض المصريين قرروا الهجرة خلال حكم الإخوان

قالت السفيرة نبيلة مكرم، الوزيرة السابقة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن بعض المصريين قرروا الهجرة خارج البلاد خلال فترة عهد جماعة الإخوان “الإرهابية” سواء كانوا من المسلمين أو من الأقباط.

أضافت نبيلة، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي د. محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن السفارات المعتمدة في ذلك الوقت كان قرار التأشيرات فيها كبير جدًا، مؤكدة أن اليوم يوجد كثير من المصريين يفكرون في العودة لمصر وقضاء فترة تقاعدهم فيها.

وتابعت أن “المصري عندما يخرج من دولته سواء قبطي أو مسلم كان يرى أن وطنه سرق منه وأنها ليست دولته”.

تفاصيل البرنامج

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.