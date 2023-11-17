أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 17-11-2023

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة ارتفاعًا جديدًا بنحو جنيهان للفراخ البيضاء، كما ارتفعت أسعار الفراخ بباقي أنواعها، بينما استقرت أسعار البيض، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة 17-11-2023.

سعر الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الجمعة نحو 65 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع فوق مستوى 75 جنيهًا حتى تصل إلى المستهلك، وجاء سعر الدواجن في بورصة الدواجن اليوم كالتالي:

سعر الدواجن الساسو: 87 جنيهًا.

سعر الفراخ أمهات بيضاء: 66 جنيهًا.

الفراخ الساسو: 88 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي: 110 جنيهات.

بياض أبيض سلك: 52 جنيهًا.

بياض أحمر سلك: 69 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض: 25 جنيهًا.

كتكوت أبيض شركات: 31 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان: 22.25 جنيه.

كتكوت بلدي: 12 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 21 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور: 23 جنيهًا.

كتكوت هجين: 16 جنيهًا.

كتكوت سمان أبيض: 4 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر: 3.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض بيور: 6 جنيهات.

سعر البيض اليوم

سعر البيض الأبيض: 120 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر: 124 جنيهًا.

بيض بلدي: 150 جنيهًا.

سعر البط و الرومي اليوم

الصنف السعر بط بغال جرموه عمر يوم 52 بط مسكوفي عمر يوم 54 بط فرنساوي عمر يوم 26 بط فرنساوي بيور عمر يوم 42 بط مولار مستورد عمر يوم 56 بط مولار مستورد عمر 15 يوم 66 كيلو بط بلدي 100 كيلو بط مولار 65 كيلو بط فرنساوي 65 كيلو بط مسكوفي 105 الصنف السعر رومي أبيض عمر يوم 125 رومي أبيض شهر/كيلو 205 رومي برونزي 300 جرام 103 رومي أسمر برونزي عمر يوم 52 رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 105

سعر الاعلاف اليوم

الصنف السعر علف بادي 23% 23،500 جنيه علف نامي 21% 23،450 جنيه علف ناهي 19% 23،350 جنيه علف بادي نامي 21،5% 22،150 جنيه علف بيض انتاجي 16% 19،000 جنيه علف بيض انتاجي 18% 19،450 جنيه