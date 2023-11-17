أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 17-11-2023
سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة ارتفاعًا جديدًا بنحو جنيهان للفراخ البيضاء، كما ارتفعت أسعار الفراخ بباقي أنواعها، بينما استقرت أسعار البيض، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة 17-11-2023.
سعر الفراخ البيضاء
سجلت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الجمعة نحو 65 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع فوق مستوى 75 جنيهًا حتى تصل إلى المستهلك، وجاء سعر الدواجن في بورصة الدواجن اليوم كالتالي:
سعر الدواجن الساسو: 87 جنيهًا.
سعر الفراخ أمهات بيضاء: 66 جنيهًا.
الفراخ الساسو: 88 جنيهًا.
سعر الفراخ البلدي: 110 جنيهات.
بياض أبيض سلك: 52 جنيهًا.
بياض أحمر سلك: 69 جنيهًا.
أسعار الكتاكيت اليوم
- كتكوت أبيض: 25 جنيهًا.
- كتكوت أبيض شركات: 31 جنيهًا.
- كتكوت أبيض قطعان: 22.25 جنيه.
- كتكوت بلدي: 12 جنيهًا.
- كتكوت ساسو: 21 جنيهًا.
- كتكوت ساسو بيور: 23 جنيهًا.
- كتكوت هجين: 16 جنيهًا.
- كتكوت سمان أبيض: 4 جنيهات.
- كتكوت سمان أسمر: 3.50 جنيه.
- كتكوت سمان أبيض بيور: 6 جنيهات.
سعر البيض اليوم
- سعر البيض الأبيض: 120 جنيهًا.
- سعر البيض الأحمر: 124 جنيهًا.
- بيض بلدي: 150 جنيهًا.
سعر البط و الرومي اليوم
|الصنف
|السعر
|بط بغال جرموه عمر يوم
|52
|بط مسكوفي عمر يوم
|54
|بط فرنساوي عمر يوم
|26
|بط فرنساوي بيور عمر يوم
|42
|بط مولار مستورد عمر يوم
|56
|بط مولار مستورد عمر 15 يوم
|66
|كيلو بط بلدي
|100
|كيلو بط مولار
|65
|كيلو بط فرنساوي
|65
|كيلو بط مسكوفي
|105
|الصنف
|السعر
|رومي أبيض عمر يوم
|125
|رومي أبيض شهر/كيلو
|205
|رومي برونزي 300 جرام
|103
|رومي أسمر برونزي عمر يوم
|52
|رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك
|105
سعر الاعلاف اليوم
|الصنف
|السعر
|علف بادي 23%
|23،500 جنيه
|علف نامي 21%
|23،450 جنيه
|علف ناهي 19%
|23،350 جنيه
|علف بادي نامي 21،5%
|22،150 جنيه
|علف بيض انتاجي 16%
|19،000 جنيه
|علف بيض انتاجي 18%
|19،450 جنيه