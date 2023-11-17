الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 17-11-2023

الدواجن
الدواجن

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة ارتفاعًا جديدًا بنحو جنيهان للفراخ البيضاء، كما ارتفعت أسعار الفراخ بباقي أنواعها، بينما استقرت أسعار البيض، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة 17-11-2023.

سعر الفراخ البيضاء 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الجمعة نحو 65 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع فوق مستوى 75 جنيهًا حتى تصل إلى المستهلك، وجاء سعر الدواجن  في بورصة الدواجن اليوم كالتالي: 

سعر الدواجن  الساسو: 87 جنيهًا.

سعر الفراخ أمهات بيضاء: 66 جنيهًا.

الفراخ الساسو: 88 جنيهًا. 

سعر الفراخ البلدي: 110 جنيهات.       

بياض أبيض سلك: 52 جنيهًا.    

بياض أحمر سلك: 69 جنيهًا.    

الأمهات بـ60 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية

الذرة بـ12800 جنيه والصويا بـ36800 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم 

  • كتكوت  أبيض: 25 جنيهًا.
  • كتكوت أبيض شركات: 31 جنيهًا.
  • كتكوت أبيض قطعان: 22.25 جنيه.
  • كتكوت بلدي: 12 جنيهًا.
  • كتكوت  ساسو: 21 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو بيور: 23 جنيهًا.
  • كتكوت هجين: 16 جنيهًا.
  • كتكوت سمان أبيض: 4 جنيهات.
  • كتكوت سمان أسمر: 3.50 جنيه.
  • كتكوت سمان أبيض بيور: 6 جنيهات.

سعر البيض اليوم 

  • سعر البيض الأبيض: 120 جنيهًا.
  • سعر البيض الأحمر: 124 جنيهًا.
  • بيض بلدي: 150 جنيهًا.

رئيس شعبة الدواجن: السعر النهائى للدواجن وصل إلى 61 جنيها

سعر البط و الرومي اليوم

الصنفالسعر
بط بغال جرموه عمر يوم52 
بط مسكوفي عمر يوم54 
بط فرنساوي عمر يوم26 
بط فرنساوي بيور عمر يوم42 
بط مولار مستورد عمر يوم56 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم66 
كيلو بط بلدي100 
كيلو بط مولار65 
كيلو بط فرنساوي65 
كيلو بط مسكوفي105 
الصنفالسعر
رومي أبيض عمر يوم125 
رومي أبيض شهر/كيلو205 
رومي برونزي 300 جرام103 
رومي أسمر برونزي عمر يوم52 
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك105

 

سعر الاعلاف اليوم

الصنفالسعر
علف بادي 23%23،500  جنيه 
علف نامي 21%23،450 جنيه
علف ناهي 19%23،350 جنيه
علف بادي نامي 21،5%22،150 جنيه
علف بيض انتاجي 16%19،000 جنيه
علف بيض انتاجي 18%19،450 جنيه

 

 

 

 

 

 

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