تشهد أسعار الدواجن مع بداية الصباح استقرارًا في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، ويكثر التساؤل عن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة تراجع أسعار أعلاف الدواجن وتحسن حالة الجو، مما يسهم في تقليل نسبة النفوق وضمان توفر الدواجن بأسعار معقولة للمستهلكين، وبحسب تصريحات خبراء الثروة الداجنة، فإن سعر الفراخ البيضاء يظل مستقرًا حاليًا، حيث يتراوح بين قيمة معقولة ومناسبة للجميع.

الأمهات بـ60 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية

وتعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

اسقرار أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 62 جنيها للكيلو، بينما يتم إضافة قيمة مضافة إلى الأسعار كهامش ربح للتجار يتراوح ما بين 5 إللا 8 جنيهات في الكيلو.

وقد بلغ سعر كيلو أوراك بـ83 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الخميس

وارتفعت أسعار أسعار الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن لتسجل سعر 88 جنيها للكيلو مقارنة بأسعار أمس والتي سجلت 86 جنيها في الكيلو..

وسجل سعر كيلو البانية اليوم في الأسواق سعر 170 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس

واستقر سعر كيلو الدواجن البلدى اليوم في بورصة الدواجن عند 110 جنيهات للكيلو، بينما يتم إضافة قيمة مضافة إلي الأسعار كا هامش ربح للتجار يتراوح ما بين 5 إلى 8 جنيهات في الكيلو.

أسعار الفراخ أمهات اليوم

واستقر سعر كيلو فراخ امهات أبيض عند 60 جنيها للكيلو، بينما يتم أضافة قيمة مضافة إلي الأسعار كا هامش ربح للتجار يتراوح مابين 5 إلى 8 جنيهات في الكيلو..

وسجلت أسعار كيلو الدبابيس لـ110 جنيهات اليوم في الأسواق الشعبية.

وبلغ سعر كيلو الأجنحة بـ50 جنيهًا في الأسواق التجارية بحسب المنطقة.

أسعار النعام اليوم الخميس

أسعار لحم بط (بلدي) بـ 100 جنيه للكيلو.

لحم نعام القائم 130 جنيها للكيلو.

لحم نعام (مشفي) 370 جنيها للكيلو.

لحم فخد نعام 270 جنيها للكيلو.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء 15-11-2023 في بورصة الدواجن والشركات

أسعار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك) 90 جنيها للكيلو.

زغاليل الحمام (الجوز) 120 جنيها للكيلو.

لحم بط (مولار) 65 جنيها للكيلو.

لحم بط(فرنساوي) 65 جنيها للكيلو.

لحم بط (مسكوفي) 105 جنيهات للكيلو.