نبيلة مكرم لـ "الشاهد": سنة أولى وزارة هجرة كانت كلها مواقف صعبة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، أصعب موقف تعرضت له في السبع سنوات التي تولت خلالها منصب وزيرة الهجرة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news : "أول موقف صعب هو أنني أحلف اليمين أمام الرئيس ولم يكن توجد وزارة، معقبة: "ما الذي سأعمله، هل سأقدر على هذا التحدي وأثبت للرئيس أنني سأستطيع أن أقيم وزارة من العدم.. كان موقفا صعبا جدا".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم: "سنة أولى وزارة هجرة كلها كانت مواقف صعبة، حيث كنت أحاول إثبات مصداقية هذه الوزارة، ومحاولة التواصل مع المصريين في الخارج، بالإضافة إلى بناء الوزارة من استراتيجية وميزانية وموظفين، كان يوجد الكثير من الأوقات التي كنت أفقد فيها الأمل بأنني سأستطيع أن أقيم هذه الوزارة، بعد ذلك أيقنت أن مهمة وزير كلها تحديات وصعوبة".

تفاصيل البرنامج

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.