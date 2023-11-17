بلينكن يجدد رفض الولايات المتحدة للتهجير القسرى للفلسطينيين

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتونى بلينكن، أكد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل تعرض المدنيين في غزة للخطر، وجدد بلينكن رفض الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن الوزير أنتوني بلينكن أكد لنظيره المصري سامح شكري خلال اتصالهما الهاتفي مساء أمس، رفض الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين.

وأضافت أن بلينكن أكد مجددا على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الأذى الذي يلحق بالمدنيين الفلسطينيين في أنحاء غزة، مشيرةً إلى أنهما بحثا كذلك جهود زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.