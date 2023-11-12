الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

من الموضوعات التي تنال الكثير من البحث هي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها من محبي ومشجعي كرة القدم الذين يحرصون على الاستمتاع بمختلف البطولات الدولية والإقليمية.

 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-11-2023 والقنوات الناقلة 

 

يمكن من خلال التقرير التالي الإطلاع على مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-11-2023  وتكون القنوات الناقلة لمختلف هذه الدوريات والبطولات هي مجموعة قنوات بي إن سبورت المختصة بعرض المباريات.

 

مواعيد بطولة السوبر ليج الإفريقي

الساعة 15:00 مباراة ماميلودي صن داونز * الوداد الرياضي 
 

مواعيد مباريات الدوري  الإنجليزي الممتاز

الساعة 16:00 مباراة ليفربول * برينتفورد
الساعة 16:00 مباراة أستون فيلا * فولهام
الساعة 16:00 مباراة برايتون * شيفيلد يونايتد
الساعة 16:00 مباراة وست هام يونايتد * نوتينغهام فورست
الساعة 18:30 مباراة تشيلسي * مانشستر سيتي

مواعيد مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى

الساعة 17:15 مباراة برشلونة * ديبورتيفو ألافيس
الساعة 19:30 مباراة إشبيلية * ريال بيتيس
الساعة 22:00 مباراة أتلتيكو مدريد * فياريال

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي الدرجة A

الساعة 13:30 مباراة نابولي * إمبولي
الساعة 16:00 مباراة أودينيزي * أتلانتا
الساعة 16:00 مباراة فيورنتينا * بولونيا
الساعة 19:00 مباراة لاتسيو * روما
الساعة 21:45 مباراة انتر ميلان * فروسينوني

مواعيد مباريات الدوري الألماني الدرجة الأولى

الساعة 16:30 مباراة باير ليفركوزن * يونيون برلين
الساعة 18:30 مباراة فيردر بريمن * آينتراخت فرانكفورت
الساعة 20:30 مباراة لايبزيج * فرايبورج

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

 

الساعة 16:00 مباراة ليل * تولوز
الساعة 16:00 مباراة كليرمون فوت 63 * لوريان
الساعة 16:00 مباراة ميتز * نانت
الساعة 18:05 مباراة رين * ليون
الساعة 21:45 مباراة لانس * مارسيليا
 

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي الممتاز

الساعة 17:30 مباراة بوافيستا * فارينزي
الساعة 17:30 مباراة جل فيسنتي * ريو آفي
الساعة 20:00 مباراة أروكا * سبورتينغ براغا
الساعة 22:30 مباراة بنفيكا * سبورتينج لشبونة

 

"كاف" يعلن طاقم حكام مباراة الأهلى ويانج أفريكانز فى دورى أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلى والجونة بدورى نايل والقنوات الناقلة

مباريات الدوري الهولندي الممتاز

الساعة 13:15 مباراة  بي إس في آيندهوفن * بى اى سى زفوله
الساعة 15:30 مباراة المير سيتي * أياكس أمستردام
الساعة 15:30 مباراة  فوليندام * سبارتا روتردام
الساعة 17:45 مباراة فينورد روتردام * إي زد آلكمار
الساعة 21:00 مباراة أوتريخت * إكسيلسيور

 

مباريات دوري الدرجة الأولى البلجيكي 

الساعة 14:30 كلوب بروج * سيركل بروج
الساعة 17:00 جينك * أود لوفين
الساعة 19:30 جينت * أندرلخت
الساعة 20:15 سانت جيلواز * كورتريك

 

مباريات الدوري التركي الممتاز

الساعة 12:30 مباراة بينديك سبور * سامسون سبور
الساعة 15:00 مباراة تشايكور ريزا سبور * اسطنبول سبور
الساعة 15:00 مباراة بشكتاش * إسطنبول باشاك شهير
الساعة 18:00 مباراة أضنة ديمرسبور * فنربخشة

 

مواعيد مباريات الدوري المكسيكي 

الساعة 01:00 مباراة كويريتارو * مونتيري
الساعة 01:00 مباراة أتلتيكو سان لويس * سانتوس لاجونا
الساعة 03:00 مباراة بوماس أونام   * تشيفاس
الساعة 05:10 مباراة تيجريس أونال * كلوب أمريكا

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من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

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دوري نايل.. موعد مباراة الأهلي القادمة والجونة ضمن مباريات الدوري المصري 2023

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