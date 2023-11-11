من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

شهدت مباراة الجونة والأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة دوري نايل، مشاجرة بين ألتراس الأهلي من محافظتي القاهرة والإسكندرية في مدرج ملعب خالد بشارة الذي يستضيف المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الجونة والأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وما زال التعادل يسود الموقف بعد مرور نصف ساعة من الشوط الثاني للمباراة.

وأظهرت لقطات فيديو مشادة بين جماهير الأهلي داخل المدرج وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي.

وقال مصدر إن سبب مشاجرة جماهير الأهلي هو خلاف داخل المدرج بين مجموعة ألتراس القاهرة ومجموعة ألتراس الإسكندرية على من يقود المدرج والتشجيع في المباراة وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي بين الجماهير وتدافعوا في المدرج أثناء ركضهم، وسقطت بعض الجماهير على الأرض.

وبدأ الاشتباك بالأيدي بين مجموعة صغيرة من الجماهير في وسط المدرج قبل أن يتطور الاشتباك ويدخل فيه العديد من الجماهير المتواجدة.

قبل نتيجة مباراة اليوم، يحتل نادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة دوري نايل برصيد 12 نقطة جمعها من 4 مباريات حقق الفوز فيها جميعًا، فيما يحتل فريق الجونة المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

تشكيل الأهلي لمباراة الجونة بـ"دوري نايل"

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء: بيرسي تاو وأحمد عبدالقادر ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومصطفى شوبير.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويفتتح الأهلي مواجهاته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة نادي ميدياما الغاني بالجولة الأولى من دور المجموعات، يوم 25 نوفمبر المقبل.