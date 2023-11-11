السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

70 دقيقة.. الأهلي يسيطر ويحاول التقدم في النتيجة على الجونة

الاهلي والجونة
الاهلي والجونة

مرت 70 دقيقة من زمن مباراة الأهلي والجونة، في اللقاء المقام مساء اليوم ضمن لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بدوري نايل.

وكان الشوط الأول انتهى بهدف لكل فريق حيث تقدم الأحمر عن طريق موديست وتعادل بلحاج للجونة.

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الثاني بالكامل، وكان أبرز خطورته بالدقيقة 66 من تسديدة البديل إمام عاشور التي علت مرمى بوسكا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:- 
حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني. 
خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.  
خط الهجوم: أنتوني موديست. 
ويجلس على مقاعد البدلاء:بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومصطفى شوبير.

ترتيب الأهلي والجونة قبل مباراة اليوم

تصدر حامل اللقب الدوري الممتاز فريق  النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام بعد فوزه بأربع مباريات وجمعه 12 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز العاشر بعد فوزه بثماني نقاط من خمس مباريات.

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