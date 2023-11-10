"كاف" يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تعيين طاقم حكام موريتاني لإدارة مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة.

طاقم تحكيم موريتاني لإدارة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

أعلن الكاف عن إسناد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز إلى الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه ويعاونه مواطنيه حميد الدين ديبا ويوسف محمد محمود، بينما سيكون الحكم الرابع في المباراة هو الموريتاني موسى دياو.

ويحل الأهلي ضيفًا على يانج أفريكانز التنزاني بالعاصمة التنزانية دار السلام، في المباراة التي ستقام في التاسعة مساء السبت 2 ديسمبر ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأهلي بالإضافة إلى ميدياما الغاني ويانج إبريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

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طاقم تحكيم مالي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

كان الكاف قد أسند الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي وميدياما الغاني إلى الحكم المالي بوبو تراوري كحكم ساحة، ويعاونه كل من موديبو ساماكي، كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو، كمساعد ثاني، وسوري إبراهيما كيتا، كحكم رابع.

الأهلي يصل الغردقة قبل مواجهة الجونة في دوري نايل

على صعيد آخر، وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة الغردقة منذ قليل لخوض مباراة الجونة المقرر إقامتها في الخامسة مساء غدًا السبت، ضمن منافسات بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الخامس على التوالي واعتلاء صدارة جدول ترتيب دوري نايل بعد الانطلاقة الجيدة للفريق بالمسابقة.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قد استقر على قائمة الفريق التي تواجه الجونة غدًا والتي ضمت كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد أفشة وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو وأنتوني موديست.