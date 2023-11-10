الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى نايل| الأهلى يصل إلى الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة.. غدًا

بعثة الأهلي تصل مطار
بعثة الأهلي تصل مطار الغردقة

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى مدينة الغردقة، منذ قليل، لخوض مباراة الجونة المقررة إقامتها في الخامسة مساء غد السبت، ضمن منافسات بطولة دوري نايل موسم 2023/ 2024.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الخامس على التوالي واعتلاء صدارة جدول ترتيب دوري نايل بعد الانطلاقة الجيدة للفريق بالمسابقة.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي، على قائمة الفريق التي تواجه الجونة غدًا التي ضمت كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وكريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد أفشة وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات

خط الهجوم:  بيرسي تاو وأنتوني موديست

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11 لاعبًا خارج حسابات كولر أمام الجونة

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على استبعاد 11 لاعبًا من قائمة الفريق قبل مواجهة الجونة المقرر لها، غدًا السبت، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وغادرت بعثة الفريق الأول مطار القاهرة عقب تناول الغداء قبل التوجه إلي الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة من مساء الغد على استاد خالد بشارة بالغردقة.

وضمت قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي كلًا من، حمزة علاء ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول ومعتز محمد وعمرو السولية ومحمد الضاوي كريستو ومحمود كهربا وصلاح محسن رضا سليم ومحمد زعلوك.

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