دوري نايل.. موعد مباراة الأهلي القادمة والجونة ضمن مباريات الدوري المصري 2023

يتسأل عدد كبير من عشاق الساحة المستديرة في مصر عن موعد مباراة الأهلي القادمة، ومن المفترض أن يخوض المارد الأحمر اختبارًا جديدًا على الصعيد المحلي للحفاظ على لقب الدوري الذي يحمل اسم دوري نايل هذا العام عندما يلتقي مع فريق الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نستعرض في هذا التقرير كل ما يتعلق بمباراة الأهلي والجونة، بدءًا من موعد المباراة والقنوات الناقلة، وصولًا إلى المعلق الذي سيقوم بنقل المباراة.

ترتيب الأهلي والجونة قبل مباراة اليوم

تصدر حامل اللقب الدوري الممتاز فريق النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام بعد فوزه بأربع مباريات وجمعه 12 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز العاشر بعد فوزه بثماني نقاط من خمس مباريات.

موعد مباراة الأهلي والجونة ضمن مباريات دوري نايل

من المفترض أن تقام مباراة الأهلي والجونة في دوري نايل اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة- مصر. وستكون موعد مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، وذلك على ملعب استاد خالد بشارة بالجونة.

قناة عرض مباراة الأهلي والجونة اليوم

ستنقل قناة "أون تايم سبورتس" مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام اليوم، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري المصري، بما في ذلك هذه المباراة. سيقوم محمد عفيفي بالتعليق على أحداث المباراة، ومن المقرر أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة

خط الدفاع: كريم الدبيس، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، حسين الشحات.

في مركز حراسة المرمى:"محمد الشناوي".

فريق تحكيم مباراة الأهلي والجونة اليوم

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تشكيلة الحكام المكلفين بإدارة مباراة الجونة والأهلي ضمن بطولة دوري نايل. وتضم التشكيلة حكم ساحة محمد يوسف، وحكم مساعد 1 هاني عبد الفتاح، وحكم مساعد 2 أسامة عبد اللطيف، وحكم رابع محمود ناصف، وحكم VAR مصطفي مدحت، وحكم VAR مساعد محمد عباس قابيل.

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