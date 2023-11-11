"يد الأهلى" يفوز على الكويت الكويتى 35-25 بكأس العالم للأندية

حقق الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فريق الكويت الكويتي، بنتيجة ٣٥-٢٥ في مرحلة تحديد المراكز من الخامس للثامن في المباراة التي أقيمت اليوم على الصالة الخضراء بالدمام، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

قدم الأهلي عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات المباراة، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٣٥-٢٥.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة النجمة البحريني والخليج السعودي لمواجهته في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس والمقرر إقامتها غدًا على الصالة الخضراء بالدمام.

وحرص الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني، على عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل مران أمس؛ للوقوف على الأخطاء التي حدثت في المباراة الماضية أمام برشلونة، وأكد ضرورة التركيز في المباراة المقبلة.

وكان رجال يد الأهلي قد خسر في المباراة السابقة بدور المجموعات أمام برشلونة بنتيجة ٣٧-٢٦، بعدما استهل الأهلي مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على النور السعودي بنتيجة ٣٨-٢٠.

ويترأس بعثة رجال يد الأهلي محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، الذي يعقد جلسات مستمرة مع خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي للاطمئنان على كل الترتيبات وتسهيل مهمة بعثة الأهلي خلال مشاركته في البطولة.

الغزاوي يحفز لاعبي الأهلي للفوز في المباراتين المقبلتين

حرص محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري عقب مباراة برشلونة، التي خسرها الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في السعودية.

وطلب من الجميع طي هذه الصفحة والبدء فورًا في الاستعداد بمنتهى الجدية والتركيز للمباراة المقبلة أمام الكويت الكويتي للمنافسة على المركز الخامس، والتعبير عن قدرات اللاعبين، والتأكيد على أن خسارة اليوم لن تنال من عزيمة الفريق، بل ستكون حافزًا لاستعادة الأداء المتميز.

وشدد الغزاوي في جلسته مع اللاعبين على أن النادي الأهلي على مدار تاريخه يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل العروض وتحقيق أحسن النتائج حتى آخر لحظة مهما كانت العقبات.

وينتظر من الجميع بذل أقصى جهد والالتزام بالتوجيهات الفنية، والعمل على تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين، والتأكيد على أن الأهلي يملك كعادته مقومات البطولة والمنافسة مع الكبار في كل البطولات قاريًّا وعالميًّا.