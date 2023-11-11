الأهلى "ثالث" أندية العالم بعد السيتى وريال مدريد فى تصنيف 2023

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، التصنيف السنوى لأندية العالم، خلال الفترة ما بين الأول من نوفمبر عام 2022 إلى 31 نوفمبر 2023، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

ووفقًا لما ذكر اتحاد التأريخ والإحصاء، عبر موقعه الرسمي، فإن الأهلي تقدم مركزين؛ ليحتل المركز الثالث عالميًا برصيد 244 نقطة، بعد أن كان في المركز الخامس في التصنيف.

وحل الأهلي خلف مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي تصدر التصنيف، برصيد 296 نقطة، وريال مدريد الإسباني، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 241 نقطة.

وتفوق الأهلي، في التصنيف، على العديد من الأندية العالمية الكبيرة، من بينها إنتر ميلان الإيطالي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، برشلونة الإسباني، روما الإيطالي، بايرن ميونيخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعلى جانب آخر، تقدم فريق بيراميدز- وصيف حامل لقب النسخة الماضية للدوري الممتاز- أربعة مراكز؛ ليحتل المركز الخمسين عالميًا.

وتراجع فريق الزمالك ثلاثة مراكز، ليحتل المركز السابع والتسعين، بعد أن كان في المركز الرابع والتسعين في التصنيف السابق، بينما جاء فريق فيوتشر، في المركز الـ122 عالميًا.