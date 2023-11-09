الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة 

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة مع استمرار عرض مباريات الدوريات المختلفة سواء الأوروبي أو الإفريقي.
 

مواعيد مباريات اليوم الخميس 

 

ننشر في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023  والقنوات الناقلة  لهذه المباريات.

 

ننشر في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023  والقنوات الناقلة  لهذه المباريات.

 

مواعيد مباريات اليوم الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
مباراة أياكس أمستردام X برايتون السععة 19:45 مساء على  beIN Sports    

مباراة سيرفيت X شيريف تيراسبول الساعة 19:45 مساء على  beIN Sports    

مباراة سلافيا براغ X روما الساعة 19:45 مساء على  beIN Sports    

مباراة  لاسك لينز X سانت جيلوازا الساعة 19:45 مساء  على beIN Sports    

مباراة تولوز X ليفربول الساعة 19:45 مساء على beIN Sports    

مباراة كارباغ اغدام X باير ليفركوزن الساعة 19:45 مساء على beIN Sports    

مباراة رين X باناثينايكوس الساعة 19:45 مساء على beIN Sports    

مباراة فرايبورج X باتشكا توبولا الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة وست هام يونايتد X أولمبياكوس الساعة  22:00 مساء على beIN Sports

مباراة ريال بيتيس X أريس ليماسول الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة جلاسكو رينجرز X سبارتا براغ الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة أتلانتا - إيطاليا X شتورم غراتس الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة  سبورتينج لشبونة X راكوف الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة آيك أثينا X مارسيليا الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة هاكن X مولده الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

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مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
 

مباراة أستانا X كازاخستان بالكاني الساعة 17:30 مساء على beIN Sports    

مباراة بشكتاش X بودو/غليمت الساعة 19:45 مساء على beIN Sports    

مباراة ليجيا وارسو X زرينيسكي موستار الساعة 19:45 مساء على beIN Sports    

مباراة هلسنكي X آينتراخت فرانكفورت الساعة 19:45 مساء على beIN Sports    

مباراة باوك سالونيكا X أبردين الساعة 19:45 مساء على beIN Sports    

مباراة فيكتوريا بلزن X دينامو زغرب الساعة 19:45 مساء على beIN Sports    

مباراة تشوكاريتشكي X فيورنتينا الساعة 19:45 مساء على  beIN Sports    

مباراة فرينكفاروزي X جينك الساعة 19:45 مساء على beIN Sports    

مباراة نورشيلاند X سبارتاك ترنافا الساعة  19:45 مساء على  beIN Sports    

مباراة سلوفان براتيسلافا X ليل الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة اولمبيا ليوبليانا X كي كلاكسفيك الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة كلوب بروج X لوغانو الساعة 22:00 مساء على  beIN Sports

مباراة أستون فيلا X إي زد آلكمار الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة لودوجوريتس رازجراد X فنربخشة الساعة  22:00 مساء على  beIN Sports

مباراة بريدابليك كوبافوغورX جينت الساعة 22:00 مساء  على beIN Sports

 

مباراة مواعيد مباريات  اليوم الدوري السعودي والقنوات الناقلة


مباراة الخليج X الطائي الساعة 17:00 على SSC sports

مباراة الرائد X الشباب الساعة  17:00 على SSC sports

مباراة الرياض X الفتح الساعة 20:00 على  SSC sports

مباراة ضمك X الأهلي الساعة  20:00 على  SSC sports

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موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل 2023 والقنوات الناقلة

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