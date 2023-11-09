عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة
ترتفع معدلات البحث عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة مع استمرار عرض مباريات الدوريات المختلفة سواء الأوروبي أو الإفريقي.
مواعيد مباريات اليوم الخميس
ننشر في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.
ننشر في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.
مواعيد مباريات اليوم الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
مباراة أياكس أمستردام X برايتون السععة 19:45 مساء على beIN Sports
مباراة سيرفيت X شيريف تيراسبول الساعة 19:45 مساء على beIN Sports
مباراة سلافيا براغ X روما الساعة 19:45 مساء على beIN Sports
مباراة لاسك لينز X سانت جيلوازا الساعة 19:45 مساء على beIN Sports
مباراة تولوز X ليفربول الساعة 19:45 مساء على beIN Sports
مباراة كارباغ اغدام X باير ليفركوزن الساعة 19:45 مساء على beIN Sports
مباراة رين X باناثينايكوس الساعة 19:45 مساء على beIN Sports
مباراة فرايبورج X باتشكا توبولا الساعة 22:00 مساء على beIN Sports
مباراة وست هام يونايتد X أولمبياكوس الساعة 22:00 مساء على beIN Sports
مباراة ريال بيتيس X أريس ليماسول الساعة 22:00 مساء على beIN Sports
مباراة جلاسكو رينجرز X سبارتا براغ الساعة 22:00 مساء على beIN Sports
مباراة أتلانتا - إيطاليا X شتورم غراتس الساعة 22:00 مساء على beIN Sports
مباراة سبورتينج لشبونة X راكوف الساعة 22:00 مساء على beIN Sports
مباراة آيك أثينا X مارسيليا الساعة 22:00 مساء على beIN Sports
مباراة هاكن X مولده الساعة 22:00 مساء على beIN Sports
مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
مباراة أستانا X كازاخستان بالكاني الساعة 17:30 مساء على beIN Sports
مباراة بشكتاش X بودو/غليمت الساعة 19:45 مساء على beIN Sports
مباراة ليجيا وارسو X زرينيسكي موستار الساعة 19:45 مساء على beIN Sports
مباراة هلسنكي X آينتراخت فرانكفورت الساعة 19:45 مساء على beIN Sports
مباراة باوك سالونيكا X أبردين الساعة 19:45 مساء على beIN Sports
مباراة فيكتوريا بلزن X دينامو زغرب الساعة 19:45 مساء على beIN Sports
مباراة تشوكاريتشكي X فيورنتينا الساعة 19:45 مساء على beIN Sports
مباراة فرينكفاروزي X جينك الساعة 19:45 مساء على beIN Sports
مباراة نورشيلاند X سبارتاك ترنافا الساعة 19:45 مساء على beIN Sports
مباراة سلوفان براتيسلافا X ليل الساعة 22:00 مساء على beIN Sports
مباراة اولمبيا ليوبليانا X كي كلاكسفيك الساعة 22:00 مساء على beIN Sports
مباراة كلوب بروج X لوغانو الساعة 22:00 مساء على beIN Sports
مباراة أستون فيلا X إي زد آلكمار الساعة 22:00 مساء على beIN Sports
مباراة لودوجوريتس رازجراد X فنربخشة الساعة 22:00 مساء على beIN Sports
مباراة بريدابليك كوبافوغورX جينت الساعة 22:00 مساء على beIN Sports
مباراة مواعيد مباريات اليوم الدوري السعودي والقنوات الناقلة
مباراة الخليج X الطائي الساعة 17:00 على SSC sports
مباراة الرائد X الشباب الساعة 17:00 على SSC sports
مباراة الرياض X الفتح الساعة 20:00 على SSC sports
مباراة ضمك X الأهلي الساعة 20:00 على SSC sports