عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة 

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة مع استمرار عرض مباريات الدوريات المختلفة سواء الأوروبي أو الإفريقي.



مواعيد مباريات اليوم الخميس

ننشر في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

ننشر في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.





مواعيد مباريات اليوم الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

مباراة أياكس أمستردام X برايتون السععة 19:45 مساء على beIN Sports

مباراة سيرفيت X شيريف تيراسبول الساعة 19:45 مساء على beIN Sports

مباراة سلافيا براغ X روما الساعة 19:45 مساء على beIN Sports

مباراة لاسك لينز X سانت جيلوازا الساعة 19:45 مساء على beIN Sports

مباراة تولوز X ليفربول الساعة 19:45 مساء على beIN Sports

مباراة كارباغ اغدام X باير ليفركوزن الساعة 19:45 مساء على beIN Sports

مباراة رين X باناثينايكوس الساعة 19:45 مساء على beIN Sports

مباراة فرايبورج X باتشكا توبولا الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة وست هام يونايتد X أولمبياكوس الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة ريال بيتيس X أريس ليماسول الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة جلاسكو رينجرز X سبارتا براغ الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة أتلانتا - إيطاليا X شتورم غراتس الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة سبورتينج لشبونة X راكوف الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة آيك أثينا X مارسيليا الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة هاكن X مولده الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة



مباراة أستانا X كازاخستان بالكاني الساعة 17:30 مساء على beIN Sports

مباراة بشكتاش X بودو/غليمت الساعة 19:45 مساء على beIN Sports

مباراة ليجيا وارسو X زرينيسكي موستار الساعة 19:45 مساء على beIN Sports

مباراة هلسنكي X آينتراخت فرانكفورت الساعة 19:45 مساء على beIN Sports

مباراة باوك سالونيكا X أبردين الساعة 19:45 مساء على beIN Sports

مباراة فيكتوريا بلزن X دينامو زغرب الساعة 19:45 مساء على beIN Sports

مباراة تشوكاريتشكي X فيورنتينا الساعة 19:45 مساء على beIN Sports

مباراة فرينكفاروزي X جينك الساعة 19:45 مساء على beIN Sports

مباراة نورشيلاند X سبارتاك ترنافا الساعة 19:45 مساء على beIN Sports

مباراة سلوفان براتيسلافا X ليل الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة اولمبيا ليوبليانا X كي كلاكسفيك الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة كلوب بروج X لوغانو الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة أستون فيلا X إي زد آلكمار الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة لودوجوريتس رازجراد X فنربخشة الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة بريدابليك كوبافوغورX جينت الساعة 22:00 مساء على beIN Sports

مباراة مواعيد مباريات اليوم الدوري السعودي والقنوات الناقلة



مباراة الخليج X الطائي الساعة 17:00 على SSC sports

مباراة الرائد X الشباب الساعة 17:00 على SSC sports

مباراة الرياض X الفتح الساعة 20:00 على SSC sports

مباراة ضمك X الأهلي الساعة 20:00 على SSC sports