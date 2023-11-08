الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل 2023 والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بدوري نايل، هو أكثر تداولا وقراءة على كافة محرك جوجل الآن.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل 2023/2024

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على ستاد الجبل الأخضر، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بدوري نايل (2023/2024).

ويأتي ذلك، بسبب أهمية المباراة بالنسبة للمارد الأحمر سواء لاعبين أو جهاز فني بقيادة السويسري مارسيل كولر، الفوز يعني قرب الأهلي من قمة الدوري مجددا، لأنه رصيده سيصبح 12 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بـ13 نقطة، مع امتلاك الفريق مباراتين مؤجلتين أخريتين أمام الجونة السبت القادم، وبلدية المحلة، حيث لم تحدد رابطة الأندية موعدا له حتى الآن.

ففي حالة فوز الأهلي، بهم سيتربع على القمة برصيد 18 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقي بيراميدز.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل 2023/2024

تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية، بدوري نايل (2023/2024)، في تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، تقديم أستوديو تحليلي، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد حقق فوزا هاما على حساب المقاولون العرب في الجولة الماضية بنتيجة 2/1، أما سيراميكا كليوباترا، فإلحاق بـ"بيراميدز"، الهزيمة الأولى بدوري نايل بنتيجة 2/0.

ويمتلك الأهلي، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدرع الدوري، برصيد 43 لقب، كان أخرها الموسم الماضي (2022/2023).

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