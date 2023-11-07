الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، والمؤجلة من الجولة الثانية بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، هو المسيطر بكثافة على كافة محركات جوجل، على مدار الساعات الماضية.

ويأتي ذلك، لان المباراة ستكون بمثابة نقطة انطلاق المارد الأحمر نحو قمة الدوري من جديد، في حالة الفوز على سيراميكا كليوباترا، وتقاسمه صدارة الترتيب مع بيراميدز، لكن الأفضلية ستظل للأهلي، الذي مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين أخيريتين وهم الجونة وبلدية المحلة.

وفي حالة فوز المارد الأحمر، بمواجهتي الجونة المؤجلة من الجولة الرابعة، والمقرر لها السبت القادم، بينما لم تحدد رابطة الأندية موعدا لمواجهة بلدية المحلة المؤجلة من الجولة الخامسة، سيتربع الأهلي على قمة الدوري بلا منافس برصيد 18 نقطة، يليه بيراميدز الوصيف برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بدوري نايل (2023/2024)

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، في تمام السابعة مساء غدا الأربعاء، على ستاد الجبل الأخضر.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء غدا الأربعاء، على ستاد الجبل الأخضر، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق  مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، قد حقق فوزا هاما على حساب نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة، بينما الحاق سيراميكا كليوباترا، الهزيمة الأولى لنادي بيراميدز، هذا الموسم بدوري نايل في إطار مباريات الجولة ذاته.

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