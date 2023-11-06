الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

أصبح البحث عن مواعيد مؤجلات النادي الأهلي، في مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، وتحديدا أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الثانية، هو الأكثر تداولا وقراءة الآن، على كافة محركات جوجل.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (2023/2024)

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي سلسلة مؤجلاته، في الرابعة عصر الأربعاء المقبل 8/11/2023، عندما يواجه سيراميكا كليوباترا، على استاد الجبل الأخضر، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل (2023/2024).

وسيدخل المارد الأحمر، المباراة وعينه على النقاط الثلاثة من أجل الزحف نحو قمة الدوري، مستغلا في ذلك تعثر منافسيها الزمالك وبيراميدز وفيوتشر والمصري في الجولة الماضية.

بينما يحاول سيراميكا كليوباترا، تحقيق نتيجة إيجابية والصمود في وجه الكبار، كما فعلها في الجولة السادسة أمام بيراميدز، ملحقا بالفريق السماوي الهزيمة الأولى له هذا الموسم بدوري نايل.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في تمام الرابعة عصر بعد غدا الأربعاء، على ستاد الجبل الأخضر (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، تقديم أستوديو تحليلي عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، قد حقق فوزا هاما على حساب نظيره المقاولون العرب، بنتيجة 2/1، أما سيراميكا كليوباترا، فحقق الفوز بهدفين دون رد على حساب بيراميدز، في الجولة الماضية.

موقف الأهلي وسيراميكا كليوباترا بجدول ترتيب دوري نايل

ويحتل الأهلي المركز السابع بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات من 3 مباريات فقط، حيث لا يزال يمتلك مباراتين مؤجلتين أمام الجونة وتقام السبت القادم في الجولة الرابعة، بينما لم تحدد رابطة الأندية حتى الآن، موعدا لمواجهة بلدية المحلة المؤجلة من الجولة الخامسة.

أما سيراميكا كليوباترا، يحتل الثالث عشر برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل يتيم وهزيمتين.

ويأتي ذلك، بعد تفرع الفريق الأحمر للمسابقة المحلية تماما، عقب توديعه بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى تاريخيا، على يد صن داونز الجنوب إفريقي، مساء الأربعاء الماضي على ستاد القاهرة الدولي، بمجموع المواجهتين ذهابا والهزيمة بهدف نظيف، وإيابا والتعادل السلبي بدون أهداف.

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