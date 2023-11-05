عودة السولية للمران.. الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراميكا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في الأمور الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا، أمس، أمام المقاولون العرب تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وإياد تامر «حارس مواليد 2007» تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

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كولر يحاضر اللاعبين قبل انطلاق التدريب

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وتحدث كولر في كافة النقاط الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا المقبلة التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

السولية يشارك في التدريبات الجماعية

وشارك عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن السولية بدأ اليوم المشاركة في أجزاء من التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التي أبعدته عن التواجد مع الفريق في الفترة الماضية.

وشارك السولية في مران اليوم، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وشهدت الفترة الماضية متابعة طبية مستمرة للسولية، من خلال إجراء أكثر من أشعة على موضع الإصابة لتقييم حالته والاطمئنان على جاهزيته.