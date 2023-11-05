مصادر: 3 مهاجمين على طاولة الأهلي

رفضت شركة الأهلى برئاسة عدلي القيعي بالتنسيق لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فكرة مناقشة أى عرض يتعلق بمصير أحمد عبدالقادرلاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى سواء من قطر أو غيرها من الدوريات العربية.

وقال المصدر إن شركة الكرة أكدت أن أحمد عبدالقادر واحد من العناصر المهمة داخل صفوف الفريق ولا نية للتخلي عنه بأي شكل وأن أي خلافات في وجهات نظر مع المدير الفني سيتم حلها في هدوء.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة استندت على المستوى الرسمي ولم تصلها أي عروض، ولكن هناك بعض الاتصالات من وكلاء اللاعبين لتسويق اللاعب في يناير.

وأشار المصدر إلى أن عبدالقادر لن يرحل وسيستمر في مكانه بالقلعة الحمراء، ونفس الأمر ينطبق على جميع اللاعبين حالياً.

وأوضح المصدر أن أنتوني موديست، مهاجم الفريق، ليس محل تقييم، ولكنه بحاجة إلى بعض الوقت لاستعادة لياقته البدنية، وسيتم حسم موقفه قبل شهر يناير المقبل.

وتابع المصدر أن شركة الكرة تلقت العديد من السير الذاتية لبعض المهاجمين، سواء الثلاثي في الدوري المصري (الأنجولي مابولولو ومحمد أمين أوفا وجون أيبوكا)، لاختيار ما تراه مناسبًا لقيادة الفريق الأول بعد الانتقادات التي تعرض لها موديست مؤخرًا.

طاهر محمد طاهر رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وكان طاهر محمد طاهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حصد جائزة رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ونجح طاهر في افتتاح التسجيل للأهلي في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر الشوط الأول وأضاف محمد هاني الهدف الثاني.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا صعبًاعلى المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس لبطولة الدوري الممتاز، التي جمعت الفريقين على استاد المقاولون.

افتتح طاهر محمد طاهر التسجيل للأهلي في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بتسديدة قوية، وأضاف محمد هاني الهدف الثاني في الدقيقة 83 من تمريرة ذكية حملت توقيع إمام عاشور فيما سجل هدف المقاولون جوزيف أوشايا من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 9 من ثلاث مباريات، فيما تجمد رصيد المقاولون عند نقطتين.