"حميد" يتواجد لأول مرة بعد التعافى.. قائمة الأهلى لخوض سوبر جلوب بكرة اليد

أعلن دافيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي غادرت مطار القاهرة، منذ قليل، متجهة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي ستقام في الفترة من 7 وحتى 12 نوفمبر الجاري.

القائمة شهدت تواجد الحارس عبد الرحمن حميد الذي ينضم للقائمة لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

الأهلي يمثل قارة أفريقيا بصفته بطل السوبر الأفريقي لكرة اليد، كما يشارك 4 فريق عربية، وهم الخليج والنور من السعودية والكويت الكويتي والنجمة البحريني.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى نصف النهائي، بينما يلعب أصحاب المركز الثاني على الترتيب من الخامس إلى الثامن، وأخيرًا أصحاب المركز الثالث للمنافس على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

وكان الأهلي قد أحرز المركز الرابع في النسخة الماضية، بينما كان أفضل مركز للمارد الأحمر هو المركز الثاني في نسخة 2007.

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قائمة الأهلي المشاركة في البطولة

ضمت قائمة الأهلي التي ستشارك في بطولة سوبر جلوب كلا من:

"عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد "كاستيلو" - عمر سامي - أحمد هشام "سيسا" - عبد العزيز إيهاب "زيزو" - محمود عبد العزيز "جدو" - راضي محمد راضي - عبد الرحمن فيصل - عمر خالد حسانين".



مجموعات بطولة السوبر جلوب

جاءت المجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - برشلونة الإسباني - النور السعودي.

المجموعة الثانية: فوكس برلين الألماني - الكويت الكويتي - سان فرناندو الأرجنتيني.

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - الخليج السعودي - جامعة كوينزلاند الأسترالي.

المجموعة الرابعة: كيلسي البولندي - النجمة البحريني - سان فرانسيسكو الأمريكي.