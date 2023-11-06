الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"حميد" يتواجد لأول مرة بعد التعافى.. قائمة الأهلى لخوض سوبر جلوب بكرة اليد

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد

أعلن دافيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي غادرت مطار القاهرة، منذ قليل، متجهة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي ستقام في الفترة من 7 وحتى 12 نوفمبر الجاري.

القائمة شهدت تواجد الحارس عبد الرحمن حميد الذي ينضم للقائمة لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

الأهلي يمثل قارة أفريقيا بصفته بطل السوبر الأفريقي لكرة اليد، كما يشارك 4 فريق عربية، وهم الخليج والنور من السعودية والكويت الكويتي والنجمة البحريني.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى نصف النهائي، بينما يلعب أصحاب المركز الثاني على الترتيب من الخامس إلى الثامن، وأخيرًا أصحاب المركز الثالث للمنافس على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

وكان الأهلي قد أحرز المركز الرابع في النسخة الماضية، بينما كان أفضل مركز للمارد الأحمر هو المركز الثاني في نسخة 2007.

اقرأ أيضًا.. بعثة رجال يد الأهلي تغادر إلي السعودية غدًا للمشاركة في كأس العالم للأندية

قائمة الأهلي المشاركة في البطولة

ضمت قائمة الأهلي التي ستشارك في بطولة سوبر جلوب كلا من:

"عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد "كاستيلو" - عمر سامي - أحمد هشام "سيسا" - عبد العزيز إيهاب "زيزو" - محمود عبد العزيز "جدو" - راضي محمد راضي - عبد الرحمن فيصل - عمر خالد حسانين".


مجموعات بطولة السوبر جلوب

جاءت المجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - برشلونة الإسباني - النور السعودي.

المجموعة الثانية: فوكس برلين الألماني - الكويت الكويتي - سان فرناندو الأرجنتيني.

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - الخليج السعودي - جامعة كوينزلاند الأسترالي.

المجموعة الرابعة: كيلسي البولندي - النجمة البحريني - سان فرانسيسكو الأمريكي.

قائمة الأهلي فريق الأهلي لكرة اليد السوبر جلوب كأس العالم للأندية سوبر جلوب كرة اليد عبد الرحمن حميد

مواد متعلقة

بعثة رجال يد الأهلي تغادر إلي السعودية غدا للمشاركة في كأس العالم للأندية

الأهلي يحتفظ بالصدارة.. ترتيب فرق دوري محترفي كرة اليد بعد الأسبوع العاشر

الأكثر قراءة

عاجل.. انفجارات فى قاعدة "قسرك" التابعة للتحالف الدولى فى ريف الحسكة السورية

عاجل.. قوات فاجنر تعود للقتال فى أوكرانيا رسميا

وزير خارجية لبنان يعلق على إمكانية اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس