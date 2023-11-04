بعثة رجال يد الأهلي تغادر إلي السعودية غدا للمشاركة في كأس العالم للأندية

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالأهلى فى الحادية عشرة من مساء غداً الأحد، فى طريقها إلى الدمام بالمملكة العربية السعودية للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الحالى.



وحرص محمد الغزاوى عضو المجلس ورئيس البعثة على الإشراف على كل الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد العوضى مدير النشاط الرياضى والذى يرافق الفريق.



ومن المقرر أن يلحق بالفريق مجموعة الدوليين حيث يوجدون مع المنتخب الوطنى من ميونيخ مباشرة إلى المملكة العربية السعودية.



ويلتقى فريق يد الأهلى يوم الثلاثاء المقبل مع النور السعودى فى الرابعة عصرا بأولى مبارياته بالبطولة ثم الخميس مع برشلونة.



وكان مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر تكليف محمد الغزاوي عضو المجلس بترأس بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» المشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».

رجال يد الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري



وكان الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي توج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بعد أن تغلب على فريق جي إس كي الكونغولي، في المباراة التي جمعت الفريقين بنهائي البطولة التي استضافتها الكونغو برازافيل.

وضمت قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

قدم لاعبو الفريق عرضًا قويًّا في الشوط الأول، بعد تألق كبير في النواحي الدفاعية وسرعة نقل الكرات والغزارة الهجومية، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بنتيجة 16-11.

مع بداية الشوط الثاني منح ديفيد ديفيز المدير الفني تعليمات للاعبين بضرورة إغلاق الثغرات وتقارب الخطوط، مع إجراء تبديلات عديدة، أسهمت في استمرار التفوق، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 37-23 وحصوله على كأس البطولة.