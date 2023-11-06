الأهلي راحة اليوم ويستأنف تدريباته غداً قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته غداً استعدادا لمواجهة سيراميكا الأربعاء المقبل المقرر إقامتها عصر بعد غد الأربعاء على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجيل الاخضر ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الثانية بالدوري.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين عقب تخطي المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

ويعقد السويسري مارسيل كولرالمدير الفني للفريق الأول جلسة مع اللاعبين غداً الثلاثاء علي هامش المران لمشاهدة مخلص مباراة سيراميكا أمام بيراميدز ومواطن القوة والضعف للمنافس.

وكلف كولر الجهاز المعاون بتجهيز فني شامل عن أفضل لاعبي سيراميكا أمثال أحمد قندوسي وإيبوكا ومحمد شكري ومحمد إبراهيم من أجل وضع خطته في إيقاف خطورة المنافس قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وطلب السويسري من لاعبي الفريق غلق ملف مباراة المقاولون العرب بعدما أشاد ببعض اللاعبين أمثال كريم الدبيس والذي شارك طوال المباراة بعد غيابه علي مدار الفترة الماضية نظرًا لعدم الدفع بهم واتباع سياسة التدوير كما كنا نفعل في الموسم الماضي، وهذا بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية

وحذر كولر بعض اللاعبين من الاستهتار بالمنافس وماحدث في أخر 10 دقائق أمام المقاولون العرب لو تكرر في المباريات القادمة لن يكون لهؤلاء أي مكان في الفريق .

مران الأهلي| الفريق يستعد لسيراميكا.. وتدريبات استشفائية للمشاركين أمام المقاولون

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاض مرانه مساء أمس على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس أمام المقاولون العرب تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وإياد تامر «حارس مواليد 2007» تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام عصر الأربعاء على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.