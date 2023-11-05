رسميًا.. الأهلى يغرّم أفشة بعد "الخروج الغاضب" أمام المقاولون

أعلن النادي الأهلي، الأحد، توقيع غرامة مالية على محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق، بسبب ما بدر منه خلال مباراة الفريق أمام المقاولون العرب التي أقيمت أمس السبت.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "عثمان أحمد عثمان" ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

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الأهلي يعاقب أفشة بعد الاعتراض على تغيير

جاء قرار معاقبة أفشة بعدما غادر مباراة، أمس، غاضبًا عقب استبداله ونزول المالي أليو ديانج بدلًا منه.

وظهر على أفشة الغضب الشديد وهو يقوم ببعض الكلمات عقب قيام مارسيل كولر باستبداله.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيسبوك: "قرر الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، توقيع غرامة مالية على اللاعب محمد مجدي أفشة".

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا، أمس، أمام المقاولون العرب تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وإياد تامر «حارس مواليد 2007» تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

كولر يحاضر اللاعبين قبل انطلاق التدريب

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وتحدث كولر في كافة النقاط الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا المقبلة التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.